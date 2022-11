Musikkapelle: Auch schwierige Zeiten gemeistert

Damals wurde auf Blech- und Streichinstrumenten musiziert. Als die Musikbox in Mode kam, verloren viele Gemeinden ihre Musikkapellen – viele meinten, Blasmusik sei unmodern. Auch die Musikkapelle St. Martin stand 1972 aufgrund mangelnden Nachwuchses vor dem Aus. Rupert Kaineder nahm sich um die Kapelle an und bildete selbst Jungmusiker aus. 1973 wurde die Kapelle unter seiner Leitung in die Trachtenkapelle D’Lainsitztaler umgewandelt und spielt seither mit dem sogenannten Böhmischen Einschlag. Aus Kaineders Feder stammt auch die inoffizielle Hymne des Vereins: „Kennst du das Lainsitztal?“, die auch heute noch auf den Frühschoppen zu hören ist. Seit 2015 werden Jungmusiker aus St. Martin über den Musikschulverband ausgebildet. Um die Musikschüler noch besser in ihrer Ausbildung unterstützen zu können, ist der Verein seit 2021 Mitglied des NÖBV.

2004 bekam die Musikkapelle mit Unterstützung der Gemeinde ein Probenlokal. Während der coronabedingten Einschränkungen wurden öffentliche Proben im Freien gehalten, so wie es schon in der Anfangszeit der Kapelle üblich war.

Am 19. November laden „D’Lainsitztaler Musikanten“ zum Konzert in den Turnsaal der Volksschule, Beginn ist um 20 Uhr. Davor gibt es ab 19 Uhr einen Glühweinstand.

