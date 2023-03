Nachgefragt bei Otto Prager: Was wurde aus dem Jagdleiter & Mandatar?

Otto Prager (71) hat viele Jahre in der ÖBB-Werkstatt in Gmünd gearbeitet. Nach der Schließung dieser Werkstatt ging er in Pension. 25 Jahre lang vertrat er die SPÖ im Gemeinderat von St. Martin. Fünf Jahre davon fungierte er als Vizebürgermeister, zuletzt übte er die Funktion des Prüfungsausschuss-Obmannes aus. „Das war eine erfüllende Aufgabe. 2015 machte ich Schluss, ich wollte der Jugend Platz machen.“

Nach seiner Krebserkrankung, die er 2019 diagnostiziert bekam, lässt es Otto Prager mittlerweile etwas ruhiger angehen. „Heute bin ich froh, dass es mir wieder mit gewissen Einschränkungen gut geht und ich als Jäger und Jagdaufseher noch aktiv sein kann.“ Er genießt die Zeit mit der Familie, passt gerne auf die drei Enkelkinder auf und liest viel. Das Puzzle-Bauen ist eines seiner Lieblingsbeschäftigungen geworden. Auch im Garten und im Haus legt er Hand an. „Alles eben langsamer und soweit es meine Gesundheit und die Mobilität zulassen“, erzählt der 71-Jährige.

