Der Radweg in St. Martin in Richtung Gemeinde Bad Großpertholz nimmt Formen an. Es fehlen nur mehr der Asphalt und die Beleuchtung. Davon konnten sich Landesrat Ludwig Schleritzko, die Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Margit Göll, Bürgermeister Peter Höbarth, einige Gemeinderäte sowie Straßenmeister Karl Erhart und sein Stellvertreter Franz Schneider bei einer „Baustellen-Besichtigung“ überzeugen.

Dieses 360.000 Euro-Projekt soll noch im November fertiggestellt werden. Dann verbindet dieser Radweg, der auch eine Unterführung bei der B41 beinhaltet, St. Martin mit Bad Großpertholz, Karlstift, Tschechien sowie dem bestehenden Rundweg beim Nebelstein. „Auf diesem Radweg kann man der gesamten Lainsitz entlang radeln, ohne die B41 queren zu müssen“, zeigte Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP) auf. In Joachimstal sei auch ein Grenzübergang nach Tschechien eingerichtet, über den Reiter, Radler oder Fußgänger ins Nachbarland gelangen können.

„Radwege tragen zur Sicherheit bei“

Landesrat Ludwig Schleritzko sind Radwege in ländlichen Regionen besonders wichtig: „Das sind auch Alltags-Radwege, sie stellen die direkte Verbindung mit kurzen Strecken dar, tragen wesentlich zur Verkehrssicherheit bei und tragen zur Gesundheit bei. Außerdem ist das Radfahren auch klimafreundlich.“