In St. Martin wurden im Vorjahr die Weichen für die Erweiterung des Ortsplatzes von St. Martin mit dem Ankauf eines 1,4 Hektar großen Grundstückes gestellt (die NÖN berichtete). Der dafür laufende Architekten-Wettbewerb musste nun ausgesetzt werden.

„Das ist ein zeitlicher Rückschlag, die Aussetzung des Abgabetermines für die Teilnehmer ist aber in Zeiten wie diesen unbedingt notwendig“, meint VP-Bürgermeister Peter Höbarth. Geplant sind am neuen Gemeindegrundstück ein neues Feuerwehrhaus, ein Geschäft und ein kleines Café.

Abgesagt wurde auch die erste Bürgerversammlung wegen des geplanten Wiedereinstieges in die Dorferneuerung. „Vor allem die Nutzung der freien Plätze, die hier entstehen, sollen die Bürger mitplanen“, kündigt Höbarth diese Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt an.

Nach wie vor läuft die Änderung des Raumordnungsprogrammes wegen der Erweiterung des Kerngebietes. „Der Änderungs-Entwurf ist über die Gemeindehomepage bis 29. April abrufbar“, betont Höbarth.

Gratis-Wlan-Hotspots sind bereits in Betrieb

Nachdem die Marktgemeinde St. Martin bei der EU-Ausschreibung „WiFi4EU - Freies Wlan für alle“ eine 15.000-Euro-Förderung für die Errichtung von Internet-Hotspots an öffentlichen Standorten ergattert hatte, wickelte indes die Firma ServiceIT die Installation ab. „Dabei hat sich unser nahezu flächendeckendes, gemeindeeigenes Glasfasernetzes als riesiger Vorteil erwiesen“, so Höbarth.

Ab sofort kann man in der Gemeinde an 13 Standorten freies Wlan nutzen (siehe unten). Alle Hotspots senden die Kennung „WiFi4EU“. Die Verbindung erfolgt vorerst über eine sichere Anmeldeseite. Laut Höbarth plant die Europäische Kommission zwecks Erhöhung der Sicherheitsstandards ein zentrales Nutzerregister, danach wäre nur mehr eine Anmeldung nötig. An der Erweiterung des Angebotes etwa beim Badeteich bei Rörndlwies werde gearbeitet.