Perchtenlauf: Geschenke vom Nikolaus, Furcht vor den "Höhln Teifln" .

Zuerst war am Sportplatz St. Martin am Freitag nur der Nikolaus mit einigen kleinen Krampussen unterwegs und verteilte Geschenke an die Besucher. Danach trieben die „Woidviertla Höhln Teifln“ bei einem Perchtenlauf ihr Unwesen.