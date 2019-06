Unfall wegen Wildenten: Zwei Schwangere im Spital .

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochvormittag kurz nach 9 Uhr auf der B41 zwischen St. Martin und Roßbruck. Auslöser waren, so die Polizei, Wildenten, die die B41 überquert hatten. Ebenfalls nicht alltäglich: In beiden beteiligten Fahrzeugen befanden sich schwangere Frauen - sie mussten ins Spital gebracht werden.