Sägewerk Seidl baut aus: Investition in Nachhaltigkeit & Qualität

Im Sägewerk der Familie Seidl in St. Martin wird wieder kräftig investiert. Es sind auch die Weichen für die Zukunft gestellt worden: Wolfgang Seidl, der Neffe des Sägewerkbesitzers Gerhard Seidl, wurde zum zweiten Geschäftsführer. Der 38-Jährige erlernte in diesem Sägewerk den Beruf des Holz- und Sägetechnikers. „Er wird in einigen Jahren das Sägewerk übernehmen“, sagt Gerhard Seidl.

Gemeinsam stellen sie nun den Betrieb, der sich auf die Produktion von Dachlatten spezialisiert hat, auf mehr Nachhaltigkeit und höhere Qualität um. Dazu wurde die 17 Meter lange Sägehalle um sechs Meter verbreitert. Hier wird im Juli eine neue „Nachschnitt-Kreissäge“ installiert. „Damit können wir unsere Ausbeute optimieren und die Qualität unseres Schnittholzes erhöhen, außerdem wird für die Mitarbeiter der Ablauf vereinfacht“, erklärt Wolfgang Seidl.

Hohe Nachfrage: Strom aus Photovoltaik verzögert sich

Am Dach der erweiterten Sägehalle soll noch eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. „Da hängen wir aber momentan in der Luft, die Nachfrage bei den dafür zuständigen Firmen ist derzeit sehr groß“, berichtet Seidl. Mit dieser Anlage soll dann ein Teil des notwendigen Stromes für das Sägewerk selbst produziert werden. Das in St. Martin produzierte Schnittholz geht großteils nach Deutschland und Italien.

Jährlich werden rund 30.000 Festmeter Rundholz verarbeitet. „Uns beliefern private Waldbesitzer und Forstunternehmen aus der Region. Mit den Abfällen wird die Papier- und Plattenindustrie beliefert“, sagt Wolfgang Seidl. Im Sägewerk arbeiten derzeit 18 Mitarbeiter, darunter vorwiegend Familienmitglieder: „Wir suchen nach wie vor neue Mitarbeiter als Ersatz für jene, die in nächster Zeit ihre Pension antreten werden, das ist aber schwierig.“

Mit den hohen Investitionen, die sich durch die Preissteigerungen nochmals erhöht haben, ist das Sägewerk für die Zukunft gerüstet und das Betriebsareal ausgeschöpft. „Die Lainsitz ist unser unmittelbarer Nachbar, mehr geht nicht“, so Gerhard und Wolfgang Seidl.

