Rochaden im Gemeinderat von St. Martin nach der Scheidung des Ehepaares Mahler: Gemeinderätin Michaela und geschäftsführender Gemeinderat Peter Mahler von der SPÖ legten aus privaten Gründen ihre Mandate zurück. Peter Mahler übersiedelte mittlerweile nach Waidhofen, wo er „gerne wieder für die SPÖ weiterarbeiten“ möchte.

Doch es gibt nur einen Nachfolger: Werner Haidvogl aus Harmanschlag, der 2005 bis 2010 Vizebürgermeister war, kehrt in den Gemeinderat zurück – auf das zweite Mandat verzichtete die SPÖ. Damit schrumpfte der Gemeinderat auf 18 Mandatare, drei von der SPÖ. Nach der Angelobung von Haidvogl wurde Mario Kitzler, der Klubsprecher der SPÖ, in einer geheimen Abstimmung zum neuen geschäftsführenden Gemeinderat gewählt. In den Ausschuss Energie wird Walter Wegschaider und in den Ausschuss Kindergarten/Schule Werner Haidvogl entsandt.

Einstimmige Beschlüsse

Der neu zusammengesetzte Gemeinderat fällte nur einstimmige Beschlüsse. So wurde das ehemalige Mutterberatungszimmer, das sich neben der Arzt-Ordination von Michaela Mörzinger befindet, an die Therapeutin Ruth Svobodova vermietet. Für ein neues Mannschaftstransport-Fahrzeug der Feuerwehr Langfeld im kommenden Jahr sind nach Abzug der Förderungen und Steuer noch 32.500 Euro offen, 65 Prozent davon übernimmt die Gemeinde.

Schäden durch den Althüttenbach infolge von Starkregen in Althütten wurden seitens der Wildbachverbauung auf 60.000 Euro geschätzt. Die Gemeinde muss 35 Prozent davon berappen, der Rest kommt von Bund und Land. Laut Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP) sollen die Arbeiten diese Woche starten.

Da in St. Martin eine Kanal erweiterung ansteht, wurden von der Förderstelle neue Berechnungen angestellt. Dabei zeigte sich, dass der Zuschuss für einen 2005 aufgenommenen Kredit bereits um zwölf Prozent gekürzt worden ist. Die fehlenden zwölf Prozent müssen die Kanalbenützer nun aufbringen, daher sei eine Anpassung notwendig. Die Benützungsgebühren wurden daher von 1,93 Euro auf 2,10 Euro angehoben, der Einheitssatz für die Kanaleinmündungsabgabe von 13,40 Euro auf 14,20 Euro.