Der Skoda, der von Bad Großpertholz in Richtung Weitra unterwegs war, wurde am 20. Mai gegen 20.40 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion Bad Großpertholz bei St. Martin „geblitzt“. Das Lasermessgerät zeigte die Geschwindigkeit von 166 km/h an.

Der Lenker konnte anschließend von Polizeikollegen in Weitra gestoppt werden. Nach Einhebung einer Sicherheitsleistung wurde dem 37-jährigen der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, er wurde bei der der Bezirkshauptmannschaft Gmünd angezeigt.