Sieben Bauplätze sollen in Langfeld in der Gemeinde St. Martin geschaffen werden. Sollen: Weil auf einer kleinen Fläche am Rand des Siedlungsgebietes der geschützte Bürstling (Borstgras) vorkommen soll, sind bei der Prüfung durch den NÖ Naturschutz im Zuge der Umwidmung jetzt die Gutachter am Zug. Die Zukunft des Areals steht in den Sternen, wobei ein neues Gutachten immerhin Hoffnung gibt.

„Naturschutz ohne Augenmaß.“

Gemeinde Bürgermeister Peter Höbarth

VP-Bürgermeister Peter Höbarth kritisiert das Vorgehen schon vor Vorliegen des Ergebnisses als „Naturschutz ohne Augenmaß“. Der Gemeinde sei der Umwelt- und Naturschutz ein großes Anliegen. Aber: „Wir haben über 70 Hektar freiwillige Naturschutzflächen. Daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass die Naturschutzbehörde wegen des Bürstengrases eingreifen muss, das bei uns noch dazu ohnehin sehr häufig vorkommt. Das naturschutztechnische Gutachten kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld.“ Das Vorgehen grenze bereits an „Laus suchen“, schimpft Höbarth, der selbst zehn Hektar freiwillige Naturschutzfläche besitzt, „sowas könnte dazu führen, dass die freiwilligen Schutzflächen zur Produktivität hergenommen werden. Sekkieren lassen will sich nämlich niemand“.

Laut Biologen Axel Schmidt ist der Bürstling (Nardus stricta) europaweit gefährdet und daher geschützt. In Niederösterreich komme dieses Gras sehr selten vor. Aufgrund der sauren Böden im Waldviertel sei er hier häufiger zu finden, zuletzt sei aber auch hier ein massiver Rückgang dieses Lebensraumtypes durch Intensivierung, Aufforstung und Entwässerung verzeichnet worden.

Der Sachverständige für Naturschutz des Landes, Werner Haas, erstellte nach einer Besichtigung der betroffenen Wiese in Langfeld sein Gutachten und forderte darin eine weitere Untersuchung des Areals hinsichtlich des Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Pflanzen zu einem späteren Zeitpunkt. Für die sorgte der Pürbacher Landschaftsplaner Gerhard Prähofer.

Experte: „Wäre schade, aber kann umgewidmet werden.“

„Es handelt sich um eine trockene, schöne, bunte Rotschwingel-Magerwiese, auf der keine geschützten Arten zu finden waren, auch kein Bürstlingsrasen. Es wäre schade um diese artenreiche Wiese, aber aufgrund der vorkommenden Pflanzenarten bin ich zur Entscheidung gekommen, dass man sie in Bauland umwidmen kann“, sagt Prähofer der NÖN. Sein Gutachten übermittelt er nun der Planerin der neuen Siedlung, dem Raumplanungsbüro Kommunaldialog, die auch den Auftrag für dieses vertiefende Gutachten gegeben hat. „Üblicherweise werden solche naturschutzfachlichen Stellungnahmen vom Naturschutz des Landes zur Beurteilung einer Umwidmung herangezogen und bei positiver Stellungnahme wird der Umwidmung zugestimmt“, meint Prähofer.

Bereits umgewidmet ist das Areal für das Dorfentwicklungs-Konzept in St. Martin, ebenso die Bauplätze östlich des Areals.