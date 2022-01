Was wurde aus dem Fleischer, Gastwirt & Fußballfan Dietmar Weninger?

In den 1980er Jahren hat Dietmar Weninger das Gasthaus samt Fleischerei in St. Martin von seinem Vater Hermann übernommen. Er führte den Betrieb mit seiner Gattin Helga und baute nebenbei ein Taxi- und Mietwagenunternehmen auf. Vor ein paar Jahren sperrten die Weningers das Gasthaus zu, 2018 schließlich auch die Fleischereifiliale in Gmünd.

„Didis“ Freizeitbeschäftigung war und ist der Fußballsport: Vater Hermann war einer derjenigen, die in St. Martin 1980 einen Fußballverein aus der Taufe hoben. Didi war seit Beginn als Aktiver dabei, nach dem 30er hängte er die Fußballschuhe an den Nagel und engagierte sich als Funktionär. Den 64-Jährigen trifft man oft auf Fußballplätzen im Oberen Waldviertel. Er ist auch Stammgast auf der Hohen Warte und schaut der Frauenmannschaft zu. Grund: Seine Enkelin Esther Floh gilt als großes Talent.

Während der Woche springt Weninger als Chauffeur bei Schülertransporten – Sohn Mario hat den Betrieb übernommen – ein. Für das Gasthaus gibt es trotz intensiver Suche keinen Interessenten.