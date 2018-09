In der Nacht zum 19. September mussten drei der sechs Schafe von Heinz Grudl in Rörndlwies dran glauben. Ein weiteres Schaf wurde derart schwer verletzt, das es notgeschlachtet werden musste.

Dazu meldete sich Johannes Hartig, der ehemalige Schlossverwalter in Weitra, zu Wort. Der jüngste „Tatort“ des Wolfes grenzt nämlich direkt an die Reviere der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion an.

Welche Auswirkungen das Vorkommen des Wolfes für einen derart großen Forstbetrieb hat, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der NÖN.