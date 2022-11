Kulturpreis an Schindel und „Übergänge“

Der niederösterreichische Kulturpreis ging heuer an das in Gmünd stattfindende „Übergänge-Přechody“ und an den international renommierten Schriftsteller Robert Schindel, der „Literatur im Nebel“ mitbegründete.

Dem Kulturfest „Übergänge-Přechody“ wurde am 4. November in St. Pölten der Anerkennungspreis in der Kategorie „Volkskultur und Kulturinitiativen“ verliehen. Das grenzüberschreitende, völkerverbindende Fest fand 2004 erstmals in Gmünd und České Velenice statt und wurde anfangs mit dem Gmünder Stadtfest durchgeführt. „Wir implementieren Kunst in einem Raum, der bekannt ist, Altstadtfest, Bierzelt, Gaudi; darauf setzen wir High Level-Kunst und konfrontieren die Leute damit“, so Brigitte Temper-Samhaber zum Konzept, das gleich voll aufging und dem Fest bis zu 10.000 Besucher bescherte. Später wurde das Fest zu einer Biennale, präsentierte internationale Produktionen aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz und Diskurs. Und das an teils neuen Spielorten in beiden Städten: „Kunst ausschließlich für kunstaffines Publikum anzubieten hat uns nie interessiert“, so Brigitte Temper-Samhaber und Thomas Samhaber in ihrem Statement. Das Kulturfest soll nach einem schwierigen Corona-Jahr 2021 im Jahr 2023 wieder stattfinden.

Anerkennungspreis für Schindel

Der Anerkennungspreis in der Sparte Literatur ging heuer an Robert Schindel. Der 1944 in Bad Hall in Oberösterreich geborene Autor hat lange Zeit auch im oberen Waldviertel gelebt. Ausgezeichnet wurde er nicht nur für sein literarisches Schaffen, das sich über Lyrik, Prosa und essayistische Texte erstreckt, sondern auch für sein Engagement, etwa als Mitinitiator von „Literatur im Nebel“ in Heidenreichstein. Das von dem ehemaligen Kulturminister Rudolf Scholten und Robert Schindel 2006 ins Leben gerufene Festival war von Anfang an ein Erfolg: „Die Erwartungen haben sich übererfüllt, das Festival war von Anfang an immer ausverkauft oder – so wie heuer – fast ausverkauft“, so Robert Schindel im Gespräch mit der NÖN. Das Konzept, einem Schriftsteller „an einem entlegenen Ort“ ein zwei Tage langes Symposium zu widmen, mutet in der schnelllebigen Zeit durchaus anachronistisch an. Eine „entschleunigte Veranstaltung“ nennt es Schindel, wobei er das Waldviertel als „nicht so langsam wie man vielleicht glaubt“ empfindet. Das Festival wird, so meint er scherzhaft, „noch 50 weitere Jahre“ stattfinden, er selbst werde in seiner beratenden Funktion dem Festival „noch maximal zehn Jahre“ dienen.

