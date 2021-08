Der Hochaltar der Wallfahrtskirche St. Wolfgang wird nächstes Jahr 330 Jahre alt. Damit dieser laut Pater Markus Feyertag „einzigartige Altar in Österreich“ zum Jubiläum entstaubt und gesichert ist, ist der Altar derzeit eingerüstet.

Restauratorin Ursula Thomann und Kollegen aus Leibnitz bringen den Hochaltar, der von Balthasar Dreyer, einem in Weitra ansässigen Tiroler Tischlermeister, von 1692 bis 1694 geschnitzt wurde, wieder auf Vordermann.

„1979 haben wir in der Kirche die Holzwürmer, die auch unserem Hochaltar zugesetzt haben, vergast. Die sind weg, geblieben sind die vielen Löcher, die das Holz schwammig werden lassen“, sagt Pater Markus. Als vor zwei Jahren ein kleines Holzstück von dem aus Lindenholz geschnitzten Altar weggebrochen ist, sei er nervös geworden: „Ich hatte Angst, dass er sich komplett auflösen könnte. Laut Diözese ist diese Angst unbegründet, aber jetzt werden alle losen Teile fixiert.“

Die Arbeiten dauern rund eine Woche, die Kosten von etwa 21.000 Euro müssen großteils von der Pfarre übernommen werden. Unterstützung gibt es von Land, Bund und Diözese. Der Großteil der Kosten entfällt auf das 12,5 Meter hohe Spezialgerüst, das für die Restaurierungsarbeiten notwendig ist.

Renoviert wird seit 24 Jahren

Die imposante Kirche wurde um 1400 durch die Herren von Schaler gestiftet und dem Heiligen Wolfgang geweiht – damals hieß das Dorf noch „Pfaffenschlag“. Da die Wallfahrt nach St. Wolfgang in Salzkammergut damals blühte, wurde die Wolfgangkirche bald Ziel vieler Wallfahrer. Für sie wurde 1447 das Pilgerhaus, heute der Pfarrhof, erbaut. Nach der Reformation 1583 wurde die Kirche geschlossen, die Einrichtung geraubt. Unter dem Wenigen, was gerettet werden konnte, befanden sich drei Heiligenstatuen vom damals gotischen Flügelaltar. 1617 konnte die Kirche für den katholischen Ritus geöffnet werden. 1694 war der barocke Hochaltar fertig geschnitzt.

Die drei geretteten Heiligenstatuen, die hier Platz fanden, wurden Wolfgang, Nikolaus und Eurasmus geweiht. Bald darauf wurden der Ort Pfaffenschlag auf St. Wolfgang unbenannt und die Kirche zur Filialkirche von Großschönau. Da die Wallfahrten in dieser Zeit zurückgegangen sind, wurde die Kirche 1765 zur Pfarrkirche erhoben, was sie heute noch ist.

„Da sie zum Stift Zwettl gehört, gibt es hier einige Besonderheiten wie die Altarbilder vom Kremser Schmidt, die das Stift unserer Kirche zur Verfügung stellte“, sagt Pater Markus, der mit September auch die Stadtpfarre Weitra übernehmen wird. „In St. Wolfgang sind wir jetzt einmal nach 24 Jahren mit dem Renovieren durch. Unter anderem wurden die Elektroinstallationen aus den 1950ern erneuert und die Orgel um 90.000 Euro renoviert.“

An den ursprünglichen Ortsnamen „Pfaffenschlag“ erinnert heute noch der Bach durch St. Wolfgang – der „Pfaffenbach“. Erst am Ortsende in Richtung Weitra wird aus dem Zusammenfluss von Sulzer- und Pfaffenbach der „Wolfgangbach“.