Die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Floristen 2018 werden derzeit gerade in Gmünd ausgetragen werden ­- zum ersten Mal in Niederösterreich.

Österreichs beste Floristen in Gmünd .

19 Floristinnen aus ganz Österreich nehmen daran teil und kämpfen nicht nur um den Sieg. Sie kämpfen auch um ein Ticket für die Berufs-Europameisterschaften EuroSkills 2020, die erstmals in Graz ausgetragen werden, sowie für die Teilnahme an den WorldSkills 2019.

Die Teilnehmerinnen, es ist kein einziger Mann im Starterfeld vertreten, arbeiten an ihren Werkstücken in der Feuerwehr-Einsatzzentrale in Gmünd. Die Werke werden danach im Hotel Sole-Felsen-Bad ausgestellt und können von interessierten Besuchern bewundert werden.

Über 4.000 Blüten werden verarbeitet

Insgesamt werden bei diesem Wettbewerb über 4.000 Blüten verarbeitet. Die vorgegeben Werkstücke werden von drei Juroren aus Wien, Kärnten und der Steiermark nach den Kriterien Technik Gestaltung, Farbe, Thema und Maße bewertet. „Wir alten Hasen können durchaus von der Jugend etwas lernen“, meint deren Vorsitzender Robert Buchsbaum, der seit 40 Jahren als Juror tätig ist.

„Hier sind die Besten der Besten am Werken“, zeigte sich auch Floristen-Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck aus Gmünd-Haid erfreut. Wer die allerbeste Floristin Österreichs wird, das steht am Samstag fest (mehr dazu in der kommenden Gmünder NÖN ab 10. Oktober).

Die eindrucksvollen Werkstücke können noch am 6. bis 22 Uhr sowie am 7. Oktober von 9 bis 17 Uhr im Hotel-Sole-Felsen-Bad besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.