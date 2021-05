Die „Bucherser Kapelle“ in Stadlberg hat eine durchaus bewegte, wenn auch nicht sehr lange Geschichte. Heute fristet sie ein von der Öffentlichkeit unbeachtetes Dasein. Private kümmern sich allerdings um dieses Kleinod.

1983 wurde unmittelbar vor der Staatsgrenze zu Tschechien der Grundstein zur Errichtung dieser Gedenkkapelle gelegt. Initiiert wurde die Errichtung von den Mitgliedern des damaligen „Vereins der Bucherser“, alles Heimatvertriebene aus dem damaligen nahen Buchers in der Tschechoslowakei.

Altar an jenen in Bucherser Kirche angelehnt

Gegründet hat diesen Verein Gertraud Beirampel, die heute weit über 90 Jahre alt ist und in Deutschland lebt. Das Grundstück wurde damals von Josef Altmann sen. zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Bau wurden von den früheren Bewohnern Buchers getragen. Die Planung hatte Bauingenieur Erich Bierampl inne, der Altar wurde vom ehemaligen Bucherser Franz Priesner jenem in der Kirche von Buchers nachempfunden. Geweiht wurde die Kapelle am 15. September 1984 im Rahmen eines Kirtages.

Dafür sorgten der damalige Pfarrer Alfred Ziegelwanger aus Karlstift und sein Kollege Czotscher aus Malonty (Tschechien). Bis 2008 feierten hier die Bucherser ihr jährliches Bucherser-Treffen mit einer Gedenkmesse. Am 11. April 2010 besuchte sogar Bischof Klaus Küng die Bucherser Gedenkkapelle.

Nur mehr wenige Heimatvertriebene

Im Laufe der Jahre wurden die Besuche der vorwiegend in Deutschland lebenden Heimatvertriebenen immer rarer. Viele von ihnen sind bereits verstorben. Somit hat der Verein sein Wirken offiziell eingestellt.

Es gibt keine Mitgliedsbeiträge mehr, lediglich Spenden aus dem Opferstock stehen zur Verfügung. Die Aufsicht der Kapelle wurde dem Kultur- und Landschaftspflege-Verein übertragen. Obmann Kurt Pree beschäftigt eines ganz besonders: „Leider hat auch unser Verein keine jungen Vereinsmitglieder.“

Das in unmittelbarer Nähe der Kapelle wohnende Ehepaar Erika und Wolfgang Mollnhuber kümmern sich zurzeit um die Reinigung der Kapelle und stellen Kerzen auf. Josef Altmann jun. sorgt für die Pflege der Außenanlage. „Die geringen Spenden aus dem Opferstock werden regelmäßig von uns nicht bekannten Personen entleert. Somit stehen uns auch diese wenigen Mittel nicht für unsere Anschaffungen für die Kapelle zur Verfügung“, bedauert Erika Mollnhuber. Zuwendungen der ehemaligen Heimatvertriebenen oder Unterstützung von öffentlichen Stellen gebe es nicht.

Auch Spenden von Wanderern fehlen

„Wir machen das gerne und uneigennützig. Wir finanzieren die anfallenden Ausgaben selber, weil uns viel an der Erhaltung dieser Gedenkstätte liegt“, erklärt Mollnhuber. Dieses Objekt sei ein wunderbares und vor allem beliebtes Ausflugsziel, das von Wanderern aus Österreich und Tschechien besucht werde – und die fallen jetzt aus.