Die Zahl der Weitraer Ehrenbürger hat sich auf einen Schlag verdreifacht: Zu dem bis dahin einzigen lebenden Ehrenbürger Erwin Pröll gesellten sich die Altbürgermeister Werner Himmer und Raimund Fuchs. Etliche weitere frühere politische Mandatare bzw. ausgeschiedene Gemeindebedienstete wurden geehrt, mit dem scheidenden Pfarrer Leszek Bubinski gibt es zudem einen neuen Wappenring-Träger.

„Große Spuren hinterlassen.“

Alle Teile einer Gesellschaft hätten es selbst in der Hand, ihre Gemeinde lebenswert zu machen, betonte Landtags-Abgeordnete Margit Göll in ihrer Festrede im Rathaussaal, die von einem Ensemble der Stadtkapelle musikalisch begleitet wurde. Sie hätten Zeit und Ideen investiert, so Göll zu Himmer und Fuchs: „Euer Handeln hat große und tiefe Spuren hinterlassen.“

Welche genau, das zählte Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) auf – und spannte dabei im Fall des Werner Himmer den Bogen von der Vorbereitung zur Landesausstellung 1994 über den Neubau des Kindergartens Gansberg oder fünf Feuerwehr- bzw. Dorfgemeinschafts-Häusern bis zum Bau der Freizeitanlage am Hausschachen. Auch das kulturelle Engagement nannte er – etwa als jahrzehntelanger Obmann im Musikverein, genauso unter anderem bei dem Start des Schloss-Weitra-Festivals samt Überdachung des Schlosshofes. Auch sein erster eigener Kontakt als junger Mensch zur Kommunal-Politik habe über Himmer – den einstigen Volks- und dann Hauptschullehrer – geführt, sagte dessen Nach-Nachfolger: mit einem Bittbrief zur Unterstützung im Bemühen um einen Jugendraum 2005.

„Wie zwei Magnete beisammen.“

Einen „Bürgermeister mit Leib und Seele“ nannte Layr indes seinen Vorgänger Raimund Fuchs, der das Zepter zehn Jahre in der Hand hatte, unter anderem den Neubau des Musikerheimes und die Neuaufstellung des Schlossfestivals realisiert hat. Zuletzt war er ebenso lange ÖVP-Stadtparteiobmann und vier Jahre lang Obmann im Gemeindeumweltverband Gmünd. Fuchs habe die Nähe zu Menschen gesucht, genauso wichtig sei ihm die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg gewesen. „Wie zwei Magnete beisammen“ gewesen seien Layr und Fuchs zuletzt, damit ein geordneter Bürgermeisterwechsel möglich war. Die Begegnungen seien immer lehrreich gewesen.

Große Ehren auch für Bubinski, Hackl und Zederbauer.

Leszek Bubinski trägt indes nun den Weitraer Wappenring. 1983 in Polen zum Priester geweiht und 1987 in die Diözese St. Pölten gekommen, ereilte ihn 2005 der Ruf der Braustadt. Hierher habe er, so Patrick Layr, „die Eigenschaft eines Managers mitgebracht“. Bubinski habe Pfarrkirche und Pfarrhaus durch umfangreiche Sanierungen in kürzester Zeit in einen Vorzeige-Zustand versetzt, alle Vorhaben im guten Einvernehmen mit Gemeinde und Diözese realisiert.

Ehrenzeichen in Gold gingen indes an den 2020 ausgeschiedenen Stadtrat Erwin Hackl und den früheren ÖVP-Vizebürgermeister Ernest Zederbauer, der danach noch 20 Jahre lang mit der Bürgerliste Wir für Weitra im Gemeinderat vertreten war (davon fünf als Stadtrat). Layr über Hackl: „Man hat ihm die Freude an der politischen Arbeit immer angemerkt, den Kindergarten-Zubau am Gansberg hat er federführend umgesetzt.“ Zederbauer habe indes die politische Landschaft über viele Jahre in verschiedenen Funktionen geprägt, sich intensiv für die Volkshochschule und den Schutz der Altstadt engagiert, und den Ruf Weitras als Buchautor und vor allem Nachtwächter weit über die Stadt hinausgetragen, anerkannte der Bürgermeister. Der Geehrte: „Danke, es war mir ein Herzensbedürfnis.“

„Ich kann mich zur Ruhe setzen.“

Vom „letzten Mal, wo ich hier offiziell am Pult stehen darf“, sprach Ehrenbürger Werner Himmer schließlich als Vertreter aller Geehrten. Das Herz sei ihm in die Hose gefallen, als er wegen der Ehrung angerufen wurde. Der Gemeinde zu dienen, sei ihm ein Anliegen gewesen, genauso der lange Kampf um den Erhalt der Garnison. An sich seien Ehrungen nicht da, um aufzuhören, schloss er: „Aber ich feiere nächstes Jahr den 80er, kann mich zur Ruhe setzen.“