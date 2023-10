Ausstellung: Raus aus den roten Schuhen der Gewalt und Zwänge

In Anlehnung an die 2009 von Elina Chauvet inszenierte Ausstellung „Zapatos Rojos“ (rote Schuhe), die durch den gewaltsamen Tod ihrer Schwester entstand, widmete sich auch das Stadtatelier Weitra der Gewalt an Frauen. Zehn Kunstschaffende haben sich zusammengefunden und eine ähnliche Ausstellung gestaltet. Jede einzelne Installation wird auf Tafeln erklärt. Eine besondere Installation befindet sich in der Zisterne, wo Kunstwerke und wechselndes Licht eine besondere Atmosphäre vermitteln und dank einer passenden Hintergrundmusik zum Verweilen und Nachdenken anregen.

Bei der Vernissage war auch Bürgermeister Patrick Layr mit Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin Petra Zimmermann-Moser anwesend, die betonte: „Ich freue mich sehr, dass die Künstlerinnen und Künstler des Stadtateliers Weitra immer wieder auf weltweite Kunstaktionen bzw. kritische Themen aufmerksam machen. 'I got out of my red shoes' ist unter der Initiatorin Myriam Urtz im Stadtatelier und in der Zisterne großartig umgesetzt worden und regt wirklich zum Nachdenken und Hinschauen an.“ Gewalt an Menschen müsse aufhören und man dürfe nicht wegschauen, wenn man im eigenen Umfeld etwas mitbekommen sollte. Die Ausstellung sei sehr gelungen und habe sich viele Besucher verdient.

Eine bedrückend schwere, aber hoffnungsfrohe Mischung

„Wir sind keine Psychologen und keine Sozialarbeiter. Wir haben uns an dieses seit der Pandemie sehr aktuelle Thema von Seiten der bildlichen Ausdrucksform herangewagt - jeder und jede auf individuelle Weise“, sagte Myriam Urtz. Die Ausstellung legt Lebensfreude und Verletzlichkeit in die Waagschale des Lebens. Urtz: „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem wenig erfreulichen Hintergrund, dem wir versucht haben, eine neue Richtung zu geben.“ Bei der Vernissage kamen alle Kunstschaffenden zu Wort und haben ihre Sicht der Dinge dargelegt. Von bedrückend schwer bis hoffnungsfroh ist es eine gelungene Mischung.

„Die kleine Wohnung“ nennt eine Künstlerin einen physischen Lebensraum und Zufluchtsort, um den Grausamkeiten des Lebens zu entfliehen. „Die Küche“ beschreibt einen Ort, an dem die gequälte Seele Selbstfürsorge mit kreativer Kulinarik findet und beim Genuss der Speisen gemeinsam mit Freunden den Ort der Heilung findet. Geplant ist auch, die Ausstellung bei Institutionen vorzustellen, die mit Gewaltsituationen zu tun haben.