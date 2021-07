Zum Start der Ferienzeit übt die Gmünder SPÖ schwere Kritik am öffentlichen Betreuungsangebot für Schüler in der Bezirkshauptstadt. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP): „Funktionierendes wird schlechtgeredet. Das tut weh… es ist nicht fair.“

SPÖ: „Teils unflexibel, generell spärlich.“ Konkret sprechen die Sozialdemokraten davon, dass ein „teils unflexibles und generell sehr spärliches Angebot in der Ferienbetreuung“ viele Eltern auch in den Sommerferien „vor neue Hürden“ stelle. Auf den Internet-Seiten von Stadtgemeinde und Schulen sei gar kein Angebot mehr einsehbar, heißt es in einer Aussendung mit Stadtrat Thomas Miksch und Gemeinderätin Sabrina Kreindl. Und: Dass Ferienbetreuung schon vor Monaten anzumelden gewesen sei, sorge bei im Arbeitsleben stehenden Eltern für Kopfschütteln. Es fehle am Angebot, an der Flexibilität und an der Transparenz.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer geht in die Offensive. Archiv

Rosenmayer: „Lassen kein Kind zurück!“ Helga Rosenmayer weist die Kritik klar zurück: „Da wird nicht meine Arbeit schlechtgeredet, sondern die Arbeit der Verwaltung und der Pädagogen, die sich wirklich sehr bemühen.“ Die Bedarfserhebung sei im Februar gewesen, man reagiere aber flexibel auf neue Meldungen: „Die Eltern wissen über Schule, Kindergarten oder Kinderhaus Bescheid, können sich jederzeit melden. Eine Anmeldung kam am 24. Juni und wurde genauso berücksichtigt, wir lassen kein einziges Kind zurück!“

Das Angebot gehe im Rahmen der schulischen Nachmittags-Betreuung weit über die reine Betreuung hinaus, da gehe es um Ausflüge zu Stadtamt oder Spielplatz genauso wie um gemeinsames Kicken oder Basteln. Das Kinderhaus sei, so Rosenmayer, in der zweiten und dritten Ferienwoche geschlossen, weil keine einzige Anmeldung vorliegt, ansonsten werden die Kleinen täglich zwischen 7 und 15 Uhr betreut. Für Kindergarten-Kinder gibt es alle neun Ferienwochen Betreuung (meist von 7 bis 16 Uhr), für Volksschüler je nach Bedarf zwischen 7 und 17 Uhr (aktuell seien zwei Wochen mangels Teilnehmern unbesetzt). Eltern von Sonder- und Mittelschülern können ihren Bedarf am Stadtamt melden, „dann finden wir Lösungen“.

Arbeit an Ersatz für Ferienspiel. „Im außerschulischen Bereich bin ich sehr dankbar für eigene Camps unserer Sportvereine“, sagt Rosenmayer. Das Ferienspiel der neun Kleinregions-Gemeinden sei wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Corona-Bestimmungen zum zweiten Mal ausgefallen. Aber: Die Stadtgemeinde arbeite an einzelnen eigenen, zusätzlichen Projekten und werde diese selbstverständlich auch bewerben.