Nach mehreren Verschiebungen: Semino Rossi kommt endlich nach Schrems

„So ist das Leben“, heißt das 2019 erschienene Album von Semino Rossi, mit dem er eigentlich 2020 auf große Tour gehen wollte. Wie das Leben aber eben spielt, wurde auch der dazu gehörige Auftritt in der Schremser Stadthalle wegen der dazwischen geplatzten Covid-Pandemie wieder und wieder verschoben.

Am 15. Oktober will der in Argentinien geborene Schlagersänger nun tatsächlich in die Stadthalle kommen – und wie das Leben spielt, hat er inzwischen auch schon das nächste Album in die Hitparaden bringen können: „Heute hab ich Zeit für dich“ ist bereits das siebente Album des im deutschsprachigen Raum vielfach prämierten Musikers, das es in Österreich seit 2006 auf Platz eins der Hitparade geschafft hat. Als Gäste mit dabei hat Semino Rossi in Schrems Petra Frey und Adriana.

