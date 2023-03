Stadtplatz Gmünd Neues von „Franzi“: Bald gibt es Softeis beim Sonnenplatz'l

Foto: Karl Tröstl

Im Sommer hat es „Franzi“ Thaller bereits angekündigt, in der Karwoche soll es losgehen: Die Gmünder Eismacherin hat an einer eigenen Softeis-Rezeptur getüftelt, das künftig am „Sonnenplatz‘l“ beim Alten Rathaus angeboten wird.