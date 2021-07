In die Räumlichkeiten der früheren Bipa-Filiale am Gmünder Stadtplatz zieht neues Leben ein: Die Arbeiten für ein Studio des größten europäischen Frauenfitness-Clubs „Mrs. Sporty“ sind angelaufen.

2018 war für Mrs. Sporty die Vision für ein Studio an selber Adresse noch geplatzt, via NÖN aber bereits sehr starkes Interesse an einem Gmünder Franchise-Partner signalisiert worden. Jetzt sind mit der Gmünderin Romana Schlosser und Sonja Rieder aus Rindlberg (Bad Großpertholz) zwei neue Interessentinnen gefunden, die tatsächlich Nägel mit Köpfen machen.

„Klar, andere denken mit 55 an die Pension. Ich brauche eine sinnstiftende Tätigkeit.“ Romana Schlosser

Die 70-jährige Tante als Impulsgeberin. Für die seit Jahren guten Freundinnen Schlosser und Rieder war Mrs. Sporty 2018 noch kein Thema. Zumindest nicht wirklich. „Sonja hat aber in Zwettl einst ein Lokal neben dem Mrs. Sporty betrieben. Da ist uns bereits aufgefallen, dass dort nicht die klassischen Fitnessstudio-Typen hingehen, sondern eher das Gegenteil davon“, blickt Schlosser, beruflich seit Jahrzehnten erfahren in Unternehmenstraining, Konfliktmanagement und Berufsorientierung, zurück.

Als die eigene, 70-jährige Tante begann, aus Neugier Fragen über den Club zu stellen, sei sie schließlich in die Thematik reingewachsen.

Erste Euphorie – und erste Dämpfer. Im Jänner 2020 besuchten die beiden den Unternehmerinnentag von Mrs. Sporty in Wien. „Bei der Heimfahrt haben wir schon gesagt, ‚das machen wir‘. Drei Tage später kam der erste Lockdown…“, blickt Schlosser zurück. Covid hat ihre Tätigkeit als Coach beschnitten und die Pläne für das Studio wegen der Ungewissheit massiv hinausgezögert. Doch im Jänner 2021 kam es zur Vertragsunterzeichnung, jetzt sind die Umbau-Arbeiten der früheren Bipa-Filiale am Stadtplatz 46 angelaufen.

Heizkörper wurden getauscht und an die Fernwärme angeschlossen, ein Fensterdurchbruch im hinteren Bereich lässt zusätzliches Licht ins Innere fallen. Nach dem Empfangsbereich mit Beratungs-Ecke werden derzeit ein Nassraum und eine Toilette geschaffen, dahinter entsteht der Trainingsbereich. Am Boden wird ein trainingsgerechter Vinylbelag aufgezogen, an der Decke eine neue Lichtinstallation. Auch die Fassade will Eigentümer Andreas Weber noch aufputzen.

Stadtplatz setzte sich in der Standortanalyse durch. Das Duo fühlt sich im Gründungsprozess durch Mrs. Sporty sehr gut begleitet, sagt Rieder: „Wir können viele Vorteile des Franchise-Modells nutzen – von der Ausbildung mit der Trainer-B-Lizenz über Bereiche aus Vertrieb, Buchhaltung oder Marketing bis zur Software und dem Materialkauf für die Einrichtung.“

Auch bei der Standortwahl ließen sich die Partnerinnen durch die hausinterne Standortanalyse inspirieren. Die sah die besten Chancen am Stadtplatz mit der hohen Frequenz, den trotzdem guten Parkmöglichkeiten und dem Kindergarten nebenan – junge Mütter, die Zeit für Bewegung in ihren Alltag einbauen wollen, zählen neben Frauen über 50 zur Haupt-Zielgruppe. Als Konkurrenz zum bestehenden Fitnessstudio ein paar hundert Meter weiter in der Kirchengasse sehen sie sich auch deshalb nicht.

Erste Einblicke im August, Ziel für den Start im Oktober. Wann sich die Türen zum Gmünder Mrs. Sporty erstmals für Trainingszwecke öffnen sollen, das wollen Romana Schlosser und Sonja Rieder noch nicht definitiv fixieren: Sie möchten gerne im Oktober starten, doch die Covid-Entwicklungen haben sie gelehrt, Planungen von den Entwicklungen der Pandemie abhängig zu machen. Noch im August möchten sie, wenn es nach Abschluss der Handwerker-Arbeiten ans Einrichten geht, erste Blicke in die Baustelle gewähren – und dabei freilich über das Angebot informieren.

Wie das Training bei Mrs. Sporty abläuft. Zum Einstieg absolviert jede Interessierte ein Probetraining. „Danach legen wir gemeinsam mit einer Kundin 16 bis 22 Übungen für die Zeit bis zum nächsten Trainergespräch mit Feedback, in dem nachjustiert werden kann, fest“, sagt Romana Schlosser.

Vorgesehen sind zwei bis drei halbstündige Trainings die Woche, wobei im Wesentlichen mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Auf eineinhalb Meter großen Smartphones werden Übungen vorgezeigt und zugleich 26 Gelenkpunkte einer Trainierenden mittels Kamera erfasst, so Rieder: „Wird eine Bewegung falsch ausgeführt, kommen automatisch Impulse, was man anders machen sollte.“ Trainiert werden kann mittels Chip-Zutrittes täglich von 6 bis 22 Uhr, zu Kernzeiten betreuen die Trainerinnen. Auch außerhalb des Studios planen sie Aktivitäten.

Warum den Start des eigenen Studios wagen? „Klar, andere denken mit 55 schon an die Pension. Aber die Frage ist, wie es einem geht – und ich brauche den positiven Blick auf das Morgen und eine sinnstiftende Tätigkeit“, lacht Romana Schlosser. Die Trainerbranche an sich tauge ihr sehr, „und jetzt möchte ich etwas machen, das sich gut anfühlt, uns und den Damen Spaß macht.“

Sie sieht sich selbst als durchschnittlich fit und Sonja Rieder als die Sportlerin im Team. Und Rieder, 44-jährige Mutter zweier Kinder: „Die Kids kommen allmählich in ein Alter, in dem mehr Zeitreserven bleiben. Sport war immer schon mein großes Hobby, also möchte ich es jetzt zu meinem Beruf machen.“ Im Betrieb des Gatten im Bereich der Membran-Technologie, in dem sie seit vier Jahren einige Stunden mitarbeitet, will sie parallel zur Selbstständigkeit weiter tätig bleiben.