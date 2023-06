„Die spürst du nicht“: Daniel Glattauer mit neuem Buch in Gmünd

Dass trotz der Verschiebung und anderen Veranstaltungen dennoch so viele Gäste ins Palmenhaus kamen, freute Buchhändlerin Birgit Stark. Den Gast auf der Bühne brauchte sie nicht lange vorzustellen, ist Daniel Glattauer doch vor allem durch „Gut gegen Nordwind“ weithin bekannt. Am Freitag hatte er seinen neuen Roman „Die spürst du nicht“ mit im Gepäck.

Inhaltlich nimmt er die Leser darin mit auf einen Urlaub in der Toskana. Ein Flüchtlingsmädchen begleitet zwei befreundete Familien, das Urlaubstreiben wird beschrieben. Bis - und so viel darf verraten werden - das Mädchen im Pool ertrinkt. Daniel Glattauer las in Gmünd Passagen aus dem Buch vor, sprach aber auch mit Birgit Stark über dessen Entstehung und erzählte von ganz persönlichen Erfahrungen, was es heißt, Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen nach deren Ankommen in Österreich zu begleiten.

Der Einladung nach Gmünd folgte auch Martin Schlieber vom Zsolnay Verlag, sozusagen als Vermittler zwischen Buchhandlung und Autor. „Es freut mich sehr, dass es nun endlich geklappt hat und Daniel Glattauer zu uns gekommen ist“, dankte Birgit Stark.