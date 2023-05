Neues vom Schremser Filmclub

Der Filmclub Schrems zeigt ab Mai wieder neue Filme. Programmstart ist am 25. Mai mit „The Great Green Wall“. Dokumentarfilmer Jared P. Scott und Aktivistin Inna Modja erkunden den 8.000 Kilometer langen Gürtel aus Bäumen entlang der Sahelzone. In der Tragikomödie „Der Club der toten Dichter“ am 7. Juni lässt Robin Williams als unorthodoxer Englischlehrer die Schüler einer Eliteschule nicht nur die Literatur mit neuen Augen sehen. Die Verwicklungskomödie „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“ steht am 22. Juni auf dem Programm.

Der Streifen „Down to Earth – Die Hüter der Erde“, der am 6. Juli gezeigt wird, handelt von einer Familie und einer ungewöhnlichen Reise: Auf der Suche nach einer neuen Sicht auf das Leben reist eine Familie zu einigen der ältesten indigenen Gemeinschaften des Planeten. Ihre Begegnungen mit Stammesweisen, die nie zuvor gefilmt oder interviewt worden sind, zeichnen sie auf. Ohne Filmcrew oder Zeitplan, jedes Mitglied der Familie hat nur einen Rucksack und eine Kamera. Und die Neugier zuzuhören.

Beginn um 19 Uhr, Gea Hotel zur Sonne, Eintritt: 7 Euro.















