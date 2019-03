Aus baulicher Sicht ist der Winter in der Bezirkshauptstadt seit 4. März vorbei: Der Startschuss für angekündigte Straßenbau-Arbeiten bei neuer Siedlung beim Harabruckteich und im Bereich Eichenallee/Arthur-Lanc-Straße ist gefallen.

Die für Verkehrsteilnehmer wichtigste Baustelle betrifft die neue Arthur-Lanc-Straße sowie deren Einmündungsbereiche in Lagerstraße und Eichenallee. Hier sollen in den nächsten Tagen die Nebenanlagen inklusive Geh- und Radweg fertiggestellt werden. Die klare Abgrenzung des Straßenverlaufes von der Eichenallee in die Arthur-Lanc- und Lagerstraße zum Wohngebiet im hinteren Bereich der Eichenallee wird, wie VP-Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis ankündigt, durch eine Bodenwelle erfolgen. Diese Fahrbahn-Erhöhung soll künftig auch als Fußgänger- und Radfahrer-Übergang zum Weg Richtung Sole-Felsen-Bad dienen.

"Beide Projekte sollen wenn möglich noch im März abgeschlossen werden"

Im Fall vorübergehender Straßensperren soll der Verkehr hier laut Stadtrat Preis über die Agrana-Anstellspur umgeleitet werden.

Parallel zu den Arbeiten in der Neustadt startete die Firma Leyrer+Graf am Montag auch mit den Arbeiten für Kanal und Unterbau im hinteren Bereich der Habsburg-Lothringen-Straße (hinter dem Merkur-Markt). Für vier der fünf „Blumenwege“ – der neuen Siedlungsstraßen – wird der Unterbau in Angriff genommen.

Abgeschlossen werden sollen diese beiden Projekte wetterabhängig wenn möglich noch im März. Bereits vorige Woche erfolgreich abgeschlossen wurde indes die Sanierung einer wochenlangen Kanaldeckel-Baustelle prominent vor dem Goldenen Stern am Stadtplatz.

Neues Stück Geh- und Radweg kommt

In den nächsten Tagen startet an weiterer Stelle Bautätigkeit: Vor den neuen Gemeindebauten in der Weitraer Straße bei der Stadtausfahrt nach Ehrendorf werden die Parkplatz-Anlage fertiggestellt und ein Geh- und Radweg bis zu den Schmalspurbahn-Gleisen geschaffen. „Der Weg soll mittelfristig bis zum Stadttor verlängert werden“, blickt Preis nach vorne.