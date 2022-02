Jahr 1922 im Bezirk Gmünd: Stabilität nach europäischem Wirbelsturm?

Als am 1. Jänner 1922 das Trennungsgesetz in Kraft trat, befand sich der Bezirk Gmünd in einer ersten Phase der Konsolidierung. Zahlreiche Betriebsneugründungen, ein Bauboom im Bezirkszentrum und eine trügerische Aussicht auf Normalität prägten das Jahr 1922.

Aber das Ende des Ersten Weltkrieg lag erst vier Jahre zurück, mit der Grenzziehung und dem Vertrag von St. Germain 1919/1920 wurde die Region ein Hotspot der Neuordnung Europas. Erst 1899 gegründet, hatte der junge Bezirk Gmünd mit großen Umwälzungen zu kämpfen. Österreich gehörte zu den Verliererstaaten, die damalige Tschechoslowakei zu den Siegern. Dort wurde vor allem der Hunger nach Kriegsende rasch besiegt. In Österreich stand er aber noch lange an der Tagesordnung. In Gebieten ohne ausgeprägte Selbstversorgung, also im urbanen Bereich, verschaffte sich die Bevölkerung durch Umtausch von Sachwerten einen bescheidenen Nahrungszuschuss. Die Landwirtschaft spielte deshalb in der Versorgung der Bevölkerung eine unersetzliche Rolle.

Auch der Wert des Geldes schwand zusehends, da der Staat sein Budgetdefizit durch die Notenpresse deckte. Die Entwertung der Krone erreichte 1922 ihren Höhepunkt: Die Lebenshaltungskosten erreichten bis Sommer 1922 das 14.000-fache der Vorkriegszeit. Ein Blick in die Schulchronik von Neu-Nagelberg eröffnet einen authentischen Blick in diese turbulente Zeit: Im Frühjahr 1922 wurde für das dortige Verwalterhaus um 24.000 Kronen eine neue Glocke angeschafft. Wenig später, im Dezember 1922, wird davon berichtet, dass ein Kilogramm Rindfleisch einen Preis von 23.000 Kronen erreicht hat. Die Not der einzelnen Menschen schien also vorerst kein Ende zu nehmen.

Wirtschaft

Schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges setzte im Bezirk eine Gründungswelle ein. Viele Unternehmen der Textilindustrie verlagerten ihre Produktionsstandorte in den Bezirk (etwa die Firma Baumann in Gmünd, Gebrüder Keßler in mehreren Gemeinden des Bezirkes), die Waldviertler Steinindustrie erholte sich, die Holz- und Sägeindustrie erlebte einen starken Aufschwung (etwa die „Bau- und Holz AG“ in Gmünd). Auch die bedeutende Glasindustrie startete in den 1920er-Jahren nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder durch, in Alt- und Neunagelberg, Eugenia und Aalfang waren in dem Zweig in den 1920er-Jahren bis zu 1.000 Personen beschäftigt.

Die neue Grenze

Der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye regelte nach dem Ersten Weltkrieg die Auflösung der österreichischen Reichshälfte Österreich-Ungarns, definierte die Grenze zwischen den neuen Staaten Deutschösterreich und Tschechoslowakei. 13 Gemeinden des Bezirkes Gmünd gingen zusammen mit den Anlagen des Bahnknotenpunkts der Franz-Josefs-Bahn für Niederösterreich verloren. Die Bedingungen des Staatsvertrages wurden im Oberen Waldviertel als Katastrophe betrachtet: Die Verhandlungen zur Grenzziehung sorgten für große Proteste, die sich in der Folge vor allem die nationalsozialistische Bewegung zunutze machte.

Die Folgen der neuen Grenze waren weitreichend und vielschichtig: So mussten viele Eisenbahner nach Linz, St. Pölten und Wien abwandern. Dadurch wandelte sich auch das Gesicht Gmünds von der Eisenbahner- zur Industriestadt.

Gmünd-Neustadt: Prototyp eines „Silicon Valleys“?

Eine besondere Rolle in der Entwicklung des Waldviertels nach dem Ersten Weltkrieg nahm der Stadtteil Gmünd-Neustadt ein. Nachdem die Flüchtlinge des einst größten Lagers der Monarchie die Anlage verlassen hatten, fanden viele Aussiedler aus den nunmehr tschechoslowakischen Gebieten des Bezirkes hier eine neue Heimat.

Große Wohnungsnot beherrschte den Bezirk Gmünd. In der Neustadt wurde deshalb Mitte der 1920er-Jahre der soziale Wohnbau nach Vorbild des „Roten Wiens“ begonnen, außerdem erfolgten hier die bedeutenden Betriebsgründungen der Zwischenkriegszeit im Bezirk (1921 Färberei Heinisch, 1923 Möbelfabrik Bobbin, 1926 Bau- und Zimmereibetrieb Leyrer). Für den ganzen Bezirk hatte die Übernahme des Inventars des Lagerspitals durch die Stadt Gmünd große Bedeutung. In weiterer Folge konnte durch die Stadtgemeinde Gmünd das erste Bezirkskrankenhaus eröffnet werden.

Infrastruktur

Durch die Grenzziehung verlor der Bezirk den großen Bahnhof in der Böhmzeil sowie die großen Eisenbahnwerkstätten in Unterwielands. Bis Ende 1922 wird sich aus diesen zwei Vororten der Stadt Gmünd die Stadt České Velenice formieren. In Gmünd machte dies den Ausbau der bisherigen Haltestelle Gmünd-Stadt zum provisorischen Bahnhof notwendig. Der Bau des neuen Bahnhofes für die Normal- und Schmalspurbahn wird um die Jahreswende 1922/23 abgeschlossen. Nach dem Ersten Weltkrieg beschränkten sich die weiteren öffentlichen Investitionen des Landes auf die Verbesserung des Straßennetzes – um der Verkehrsfrequenz, die in den 1920er Jahren auf das Vierfache der Vorkriegszeit zugenommen hatte, gerecht zu werden. Die erste Postautobuslinie wurde 1923 zwischen Schrems und Zwettl eingerichtet.

