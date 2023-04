Bahnhof Gmünd-Böhmzeil wird herausgeputzt

Zum Saisonstart der Waldviertelbahn wird die 1986 stillgelegte Station Gmünd-Böhmzeil wie berichtet als Bedarfshaltestelle am Nordast der Waldviertelbahn in Richtung Litschau reaktiviert. Angesichts dieses von ihm lange herbeigesehnten Ereignisses putzt Eigentümer Richard Pils aktuell auch das alte Bahnhofsgebäude heraus, und möchte es wieder einer Nutzung zuführen.

Rechtzeitig vor der ersten Fahrt am 29. April wurden der Erdbahnsteig geschaffen, der Gleiskörper saniert, eine Rotlicht-Anlage bei der Querung der Gleise mit der Litschauer Straße und eine große Infotafel installiert. Daneben wurden vorige Woche Gerüste hochgezogen: Richard Pils lässt über seinen Verlag „Bibliothek der Provinz“ den 1950 in der heutigen Form fertiggestellten Bahnhof Gmünd-Böhmzeil sanieren.

Das Obergeschoß wäre jetzt schon als Wohnraum beziehbar, sagt Pils. Fassade und Erdgeschoß will er genauso sanieren, wobei sich innen wegen der räumlichen Gegebenheiten mehrere Nutzungsoptionen anbieten: „Es ist ein Haus mit vielen Nischen, verfügt alleine über fünf Eingangstüren.“ Eine dieser Nischen will Pils nutzen, um für die Öffentlichkeit einen Abriss der Geschichte der Bahn und des Hauses sowie historische Fotos darzustellen.

Die neue Bedarfshaltestelle „Gmünd Böhmzeil (Altstadt/ Blockheide)“ ist wie berichtet eine ideale Anbindung an Zentrum, Büffelweide und Blockheide – und die Eisenberger-Fabrik direkt daneben. Die frühere Textilfabrik, die der Seidenfabrikant Georg Samuel Eisenberger in den frühen 1920er Jahren in die charakteristische Form mit lichtdurchfluteten Hallen auf drei Ebenen um- und ausbaute, ging nach 1945 an die Firma Baumann, wurde 1992 stillgelegt. Sechs Jahre davor war die Station Gmünd-Böhmzeil mit dem Ende des regelmäßigen Personenverkehrs am Nordast aufgelassen worden, 2001 lief auch der Güterverkehr aus, die „Schmale“ wurde zur Tourismusbahn.

Foto: NÖN, Markus Lohninger

Idee eines Skulpturenparks zwischen Station und Fabrik

2010 erwarb Verleger Richard Pils mit einem Partner die Fabrik, begann mit Sanierung und Reaktivierung unter anderem des oberen Stockes als Galerie mit wechselnden Ausstellungen für die warme Jahreszeit. Schließlich wurde auch die Bahnstation erworben.

Dass diese nun auch dank Beteiligung von Pils mit 11.000 Euro an der Ertüchtigung der Haltestelle und der unentgeltlichen Überlassung des Grundes wieder in den Fokus rückt, freut den Hausherrn – und mit ihm die Partner im Verlag: „Die Künstler sind begeistert.“ Besuche seien mit Fahrzeiten der Waldviertelbahn abgestimmt. Und: Für 2024 schwebt ihm vor, den Weg von der Station über die Litschauer Straße zur Fabrik optisch in Form eines Skulpturenparks zu verbinden.

Heuer gibt es dieses Erlebnis noch nicht. Wer das nötige Kleingeld hat, kann zur nächsten Ausstellung aber immerhin erstmals über Franz-Josefs-Bahn und Waldviertelbahn fast bis zur Haustür anfahren: Am 6. Mai, 15 Uhr, wird die Ausstellung „Meisterschule Maximilian Melcher“ feierlich eröffnet.

