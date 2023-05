FH-Kooperation in Gmünd: „Kleiner Campus“ künftig vor der Haustür?

Gmünd als Bildungsstandort überregional stärker positionieren – das ist das Ziel einer neuen Zusammenarbeit von Stadtgemeinde, Höheren Schulen und FH St. Pölten. In Zusammenarbeit auch mit regionalen Betrieben wird ein erstes „SkillCamp“ geplant.

In der Opposition wurde der Antrag von ÖVP-Bildungsstadtrat Johannes Tüchler zum Grundsatzbeschluss im Gemeinderat freudig aufgenommen. „Vielleicht ist das wirklich der Meilenstein, um uns als kleine Universitäts-Campusstadt etablieren zu können“, begründete SPÖ-Klubchef Thomas Miksch sein Okay. Stadtchefin Helga Rosenmayer (ÖVP): „Das wäre das Ziel – in kleinen Schritten.“

Fokus auf Digitalem und Wandel

Geplant ist das „SkillCamp“ als neues Forum für Innovationen und Weiterbildung für 28. bis 30. August in Gmünd. Bis zu 25 Schüler sollen zwecks Wissens- und Erfahrungsaustausch teilnehmen, Horizonte hinsichtlich digitale Technologien, Nachhaltigkeit sowie Gesellschaft im digitalen Wandel erweitern – und vielleicht Ideen für eigene Arbeiten sammeln können.

Die Stadtgemeinde tritt zum Start als Veranstalterin auf, will das Projekt gemeinsam mit den Partnern auch finanziell unterstützen. Tüchler: Längerfristige Vision sei es, dass FH St. Pölten und Schulen die Zusammenarbeit intensivieren, gemeinsam als Veranstalter auftreten.

