Optimismus – was wir aus Krisen lernen können

Akademie-Vorsitzender Thomas Arthaber, der auch durch den Eröffnungsabend in Weitra führte: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, trotz der vielen Krisen nicht mit Sorge, sondern mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Eine wichtige Erkenntnis, die jede Krise mit sich bringt, ist: Gemeinsam ist man stärker!"

Von Farkas bis Rühmann zum Thema Optimismus

Traditionell launig war Christian Hanus von der Uni Krems, laut eigenen Aussagen spätestens nächstes Jahr zugereister Waldviertler, in seinen Grußworten mit ausgesuchten Zitaten von früher zu Optimismus: "Ein Optimist ist ein Mann, der Kreuzworträtsel mit einem Kugelschreiber ausfüllen kann" (Karl Farkas) oder "Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet" (Heinz Rühmann).

Sommergespräche-Kurator Reinhard Linke brachte einen Rückblick auf Veranstaltungen der Waldviertel Akademie im heurigen Jahr und einen Ausblick auf das Programm der diesjährigen Tagung: An vier Orten (Rathaussaal Weitra, IGEL Waidhofen, Kulturhaus Gmünd und Orangerie Stift Zwettl) finden Vorträge und Diskussionen zu unterschiedlichsten Themen wie "Optimismus als Lösungsstrategie. Können wir so die Zukunft bewältigen?", "Soziale Gerechtigkeit. Mehr als eine Frage der Moral?", "Faktencheck Klimawandel" und "Verteilungsgerechtigkeit. Geld regiert die Welt" statt (mehr zum Programm auf waldviertel.akademie.at).

"Österreich ist nicht so ablehnend der Forschung gegenüber, es interessiert nur keine Sau"

Martin Moder, Molekularbiologe und Mitglied der Science Busters, gab in seinem Eröffnungsvortrag "Mit kleinen Gehirnen zu großen Erkenntnissen" Einblicke in seine Arbeit in der Forschung, bei Umfragen und seine Erfahrungen in "sozialen Medien" wie Facebook und X – ehemals Twitter.

Moder: "Der Zufall treibt vieles voran – das macht optimistisch". Er verwies dabei auf die zufällige Findung des Penicillin. Seine Erkenntnis nach einer großen Umfrage: "Österreich ist nicht so ablehnend der Forschung gegenüber, es interessiert nur keine Sau. Objektives und subjektives Wissen klafft oft weit auseinander – die, welche am wenigsten wissen, erreicht man am wenigsten. Hoffnung gibt eine simple Methode: offene Nachfrage. Dabei hilft eine einfache Sprache mehr als hochkomplizierte Ausdrucksweise."

Zahlreiche Ehrengäste

Weitras Bürgermeister Patrick Layr begrüßte in seiner Eröffnungsrede neben Hanus, Moder und Linke viele weitere Ehrengäste, darunter Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Bundesratsvizepräsidentin Margit Göll, die Bezirkshauptleute Christian Pehofer, Markus Peham, Stefan Grusch und Manuela Herzog von Gmünd, Zwettl, Horn und Waidhofen, Martin Lammerhuber von der Kultur.Region.NÖ, Ernst Wurz und Martina Dorfinger von der Waldviertel Akademie, die Gemeindechefs Martin Bruckner (Großschönau), Otmar Kowar (Unserfrau-Altweitra) und Helga Rosenmayer (Gmünd), von der Stadtgemeinde Weitra Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser, Gemeinderat Hubert Prinz und Altbürgermeister Werner Himmer sowie als Vertreter der Fürstenberg'schen Güterdirektion den "Hausherren" Johannes Hartig.

Thomas Arthaber dankte – ehe Abgeordnete Diesner-Wais die Sommergespräche in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offiziell eröffnete – den Förderern und Sponsoren, auch den privaten Personen, welche die Waldviertel Akademie unterstützen. Weil: Es sei durchaus herausfordernd für einen gemeinnützigen Verein, die umfangreichen Aktivitäten der Akademie finanziell zu stemmen. Arthaber: "Die Sommergespräche in Weitra sind fast schon ein 'Familientreffen'."

Die musikalische Umrahmung der Eröffnungs-Veranstaltung gestalteten Marlene Duschlbauer und Barbara Koller.