Der südböhmische Kreis hat eine klare Vorstellung von der Zukunft des Flughafens in České Budějovice: Bis Ende des Jahres soll der Flughafen die Zertifizierung für die Aufnahme des internationalen Flugbetriebs haben, wie ct24.cz berichtete.

Externe Berater wurden mit einer Entwicklungs-Analyse beauftragt. Das Ergebnis: die Empfehlung, einen strategischen Investor zu finden und ihm die umliegenden Grundstücke anzubieten. In der Analyse wurde das Interesse von Firmen am Betrieb des Flughafens erhoben. Drei Unternehmen sollen Interesse gezeigt haben. Aber: Der Betrieb des Flughafens sei laut Schätzungen in den nächsten 20 bis 30 Jahren für einen Investor unrentabel. Den Flughafen betreiben zur Hälfte Südböhmischer Kreis und Stadt. Bis heute belaufen sich die Investitionen fast auf 1,5 Milliarden Kronen (58 Millionen Euro).

Die Stadt beschloss im Dezember, ihren Anteil dem Kreis verkaufen zu wollen.

Lahmender Abflug – ohne Manager Pammer

Der Flughafen befindet sich seit Juni 2019 im Probebetrieb, sollte laut Kreisvertretern Ende 2020 voll funktionsfähig sein. Wie das Luftfahrt-Informationsportal „Austrian Aviation Net“ unter Berufung auf tschechische Medien meldet, soll jedoch bisher keine Fluglinie Interesse an Starts und Landungen auf dem Budweiser Flughafen bekundet haben. Der Mühlviertler Dieter Pammer, der als Airline-Marketing-Manager noch im November gegenüber der NÖN große Töne gespuckt hatte, hat inzwischen den Hut genommen und bei GlobeAir angedockt. Nachfolger gibt es noch keinen. Der Nettoumsatz des Unternehmens betrug 2018 fast 50 Millionen Kronen.

Der

Umsatz deckte 2019 32 Prozent der Betriebskosten.