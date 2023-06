Sanierung & Ausbau: Zwei Millionen Euro für Volksschule Großdietmanns

Die Volksschule Großdietmanns muss umfassend saniert und ausgebaut werden. „In der Schule gibt es große Platznot. Außerdem wurde in der von 1961 bis 1963 erbauten Schule, bei der in den 1970er-Jahren ein Zubau errichtet worden ist, keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. In den Sanitärräumen der Schule gibt es nicht einmal warmes Wasser“, begründet Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP) die knapp über zwei Millionen Euro schwere Investition. Die Arbeiten wurden bereits im Gemeinderat vergeben. Die Arbeiten starten noch im Juni. Im Sommer 2024 folgt Bauphase zwei.

Die Firma Zauner aus Groß Gerungs übernimmt die Zimmerer- und Baumeisterarbeiten sowie die Ausbaugewerke mit einem Volumen von 1,5 Mio. Euro. Für die Elektroinstallationen sorgt das Lagerhaus Gmünd (200.000 Euro). Der Auftrag für Heizung, Klima & Lüftung ging an die Firma Fida in Vitis (135.000 Euro). Die Möbel für die Schule kommen von der Firma Mayr, jene für die Nachmittagsbetreuung von der Firma Schorn. Planung, Ausschreibung und örtliche Bauaufsicht übernimmt Hobiger & Partner.

Ein Stockwerk mehr, Generalsanierung ab 2024

Laut Bürgermeister Weißenböck wird dem Platzmangel in der Schule sowie bei der Nachmittagsbetreuung mit 40 Kindern mit der Erweiterung des ehemaligen Kindergartens und des ersten Zubaues im alten Trakt um ein Stockwerk entgegengewirkt. Der neue Turnsaaltrakt, der 2010 eröffnet worden ist, bleibt unangetastet.

„Wir haben in der Schule aktuell sechs Klassen. Es fehlen insgesamt zwei Gruppenräume, ein Mehrzweckraum, ein Besprechungszimmer und sanitäre Einrichtungen. Außerdem brauchen wir dringend Platz für die zweite Gruppe der Nachmittagsbetreuung, die derzeit im Buffet des Turnsaals eine Ausweichbleibe gefunden hat“, stellt Weißenböck klar.

Ziel sei es, den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören, daher wird das Gebäude während der Sommerferien aufgestockt. Die Generalsanierung der Volksschule steht dann in den Sommerferien 2024 an. „Hier wurde seit Jahren verabsäumt, in die Infrastruktur zu investieren. Daher ist der Zustand sehr schlecht“, erklärt Weißenböck, der etwa auf die noch vorhandenen Eisenrohre der Wasserleitung verweist. Finanziert wird das Projekt durch ein Darlehen über 1,1 Millionen Euro, der Gemeindechef geht von Förderungen in Höhe von 450.000 Euro aus. Der Rest soll aus Rücklagen finanziert werden.