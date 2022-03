Start zum Strandbad-Umbau: Seeufer wird attraktiviert

Es war einer der größten Punkte im Budget der Stadtgemeinde Litschau für das heurige Jahr, nun soll es an die Umsetzung gehen: Der Uferbereich beim Strandbad am Herrensee wird umgestaltet und unter anderem um einen Steg erweitert. Schon im kommenden Sommer soll im neuen Strandbereich geplanscht werden können.

Im Herbst wurde dem Gemeinderat wie berichtet ein Konzept der eigens gegründeten Arbeitsgruppe präsentiert, für den Seezugang hat es vier Bereiche vorgesehen: eine ruhige Naturzone, ein Spiel-Areal mit flachem Sandstrand, ein Sandstrand als allgemeiner Seezugang und ein Stegbereich. Die Aufträge wurden in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vergeben. „Damit die Bauarbeiten so schnell wie möglich beginnen können, wird der Teich schon abgesenkt“, erklärt Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP).

110.000 Euro-Investition in neuen Uferbereich

Man halte am Konzept fest, nur in Details habe man nachbessern müssen. „Der Steg wird doch nicht als Halbkreis angelegt, denn damit würde er nicht weit genug in den Teich reichen“, sagt er.

Hirschmann rechnet damit, dass die Arbeiten noch vor Beginn der Badesaison abgeschlossen werden können: „Es war uns wichtig, dass so bald wie möglich begonnen wird.“ Mit ein Grund dafür sei unter anderem auch die Speisung umliegender Teiche. Im Budget 2022 waren für das Strandbad insgesamt 250.000 Euro kalkuliert. Die Kosten zur Umgestaltung des Seezugangs belaufen sich laut Bürgermeister auf etwa 110.000 Euro. Wie der Uferbereich später konkret aussieht, sei für ihn zweitrangig, meinte Stadtrat Gerhard Holzweber von der stimmenstärksten Oppositionspartei SPÖ im Vorfeld der Sitzung.

„Die Pläne sind Geschmackssache. Wir in Litschau sind bekannt dafür, dass wir gerne Stege bauen“, schmunzelt er angesichts des 2015 angelegten Steges zum barrierefreien Kircheneingang am Stadtplatz. Seine Priorität: „Dass das große Freibecken bestehen bleibt, ist ein Muss und unser Alleinstellungsmerkmal.“ Holzweber wurde wie berichtet im September damit beauftragt, ein Modell für eine Bürgerbeteiligung auszuarbeiten.

Wie es mit den anderen Punkten des „Zukunftskonzept Strandbad Litschau“ – also Restaurantgebäude, Becken und Spielanlagen – weitergeht, ist laut Bürgermeister Hirschmann noch offen. Die im Sommer 2020 gegründete Arbeitsgruppe wurde nun mit zwei Stimmenthaltungen aufgelöst, die Sache wandert auf die Agenda des Bürgermeisters.

