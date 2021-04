An einem höchst ungewöhnlichen Ort, nämlich auf dem Firmengelände des Entsorgungsfachbetriebes Rammel in Nondorf, fand kürzlich ein Gottesdienst statt, dessen Motto: „Bedingungsloses Recyceln – Gott: Jeder Mensch ist wertvoll“. Organisiert wurde die Heilige Messe auf dem Schrottplatz von der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung anlässlich des Tages der Arbeitslosen am 30. April und zum Tag der Arbeit am 1. Mai.

Man wollte ein Schlaglicht auf den Wert von Menschen werfen, den sie auch dann haben, wenn sie ihre bezahlte Arbeit verlieren. Mit der zumindest im deutschsprachigen Raum wohl einmaligen Idee, einen Schrottplatz als symbolhafte Location für einen Gottesdienst zu verwenden, stieß das Veranstalterteam bei Geschäftsleiter Alexander Rammel sofort auf offene Ohren – arbeitet sein Betrieb, der Schrott und Metalle einer Entsorgung und Wiederverwertung zuführt, doch unter dem Motto „Du bist mir noch was wert“. Das Team der Firma Rammel setzte einen Teil des Betriebsgeländes kreativ in Szene, so zelebrierten Dechant Herbert Schlosser und Pfarrer Andreas Sliwa aus Hohen eich die Messe an einem Altar, der auf einer „gecrashten“ Luxuskarosse vor einem riesigen Schrotthaufen aufgebaut war.

„Du bist mir noch was wert.“ Das Motto der Firma Rammel galt auch bei der Messe

Die Messe ist ab 30. April auf dem Youtube-Kanal der Diözese St. Pölten zu sehen.