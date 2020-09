Statt ausgeparkt in die Apothekenfassade gekracht .

Aus dem Ausparken wurde ein Einparken – und das in die Glasfassade der Weitraer Apotheke: Dieser Unfall sorgte am 25. September gegen 15 Uhr am Weitraer Rathausplatz für Aufsehen. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein.