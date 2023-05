Statt s.Oliver „Einkaufsmeile“ Gmünd: Umbau für Ernsting's Family läuft

Lesezeit: 2 Min Anna Hohenbichler

Foto: Anna Hohenbichler

W as in der Vorwoche noch ausgesehen hat, wie zwei Shops in einem, ist ein Ladenumbau in der „Einkaufsmeile“ in Gmünd.