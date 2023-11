Ausstatten von Feuerwehren: Vom Hobby zum Nebenberuf

Kein langes Suchen in Katalogen, Bestellen und Rücksenden mehr: Stefan Rieger aus der Marktgemeinde Brand-Nagelberg hat es sich 2020 wie berichtet zur Aufgabe gemacht, unter anderem Feuerwehrleute, Vereine, Betriebe oder Privatkunden zu beraten und mit Feuerwehrkleidung, Ausrüstung und Brandschutztechnik auszustatten. Nun geht er den nächsten Schritt: Im ehemaligen „Nah&Frisch“ in Brand 80 richtet Rieger nun ein eigenes Geschäft ein. Mit Gattin Romina ist er aktuell noch dabei, alles bereit für den Start zu machen.

„Nicht mit so viel Arbeit gerechnet.“ „Ich bin froh, dass mein Service so gut angenommen wird“, sagt Rieger zur unerwarteten Entwicklung, die sein eigentliches Hobby genommen hat: „Ehrlich gesagt hatte ich nicht mit so viel Arbeit bzw. Wachstum gerechnet." Zuhause wurde es aber enger und enger, bis feststand, dass endlich mehr Platz her muss. Den hat das Duo nun im ehemaligen Nahversorger-Lokal in Brand. Die Anprobe sämtlicher Feuerwehrkleidung kann in Zukunft direkt vor Ort stattfinden, genauso Beratungsgespräche. Außerdem hat Rieger eine einfache Abholung durch Abholboxen geplant.

Wie wichtig es ist, bei einem Feuerwehreinsatz richtig, sicher und speziell für die hohen Anforderungen gekleidet zu sein, das weiß Stefan Rieger aus eigener Erfahrung: Er wirkt selbst aktiv bei der Feuerwehr Brand mit und weiß somit, worauf es ankommt. „Ich biete bei Interesse auch an, direkt zur Wehr zu fahren - die Mitglieder dort können sofort die gewünschte Kleidung anprobieren und ihre Wünsche äußern", so Rieger.

Noch ein weiterer Service wird geboten: die Überprüfung sowie der Verkauf von Feuerlöschprodukten. Die Nachfrage sei auch hier groß, sagt Stefan Rieger. Eine Vielzahl an Feuerlöschprodukten hat er auch auf Vorrat und kann bei Gefallen gleich direkt mitgenommen werden. Immer wieder gerne wird auch der Service der Textilveredelung durch heimische Betriebe angenommen.

Die Eröffnung steigt am 18. November bei einem „Tag der offenen Tür“ (10-17 Uhr) mit Bieranstich & Gewinnspiel.