Bezirk Gmünd: Samstag ist Impftag

Die dritte Covid-Impfung wird auch im Gmünder Bezirk zunehmend zum Thema: „Das betrifft gerade jene Personen, die die erste Impfung zu Jahresbeginn erhalten haben“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Die dritte Impfung wird auch schon im Zivilschutzzentrum im Access-Industrial-Park (ehemaliges Impfzentrum) angeboten – seit September, wie Koordinatorin Bettina Weiß erklärt.

Im Zivilschutzzentrum wurden immer wieder Impfungen angeboten, am Samstag startete ein fixer Rhythmus: Im Drei-Wochen-Takt wird dort samstags zwischen 10 und 16 Uhr geimpft. Pop up-Impfungen wie jene beim Konzert von Pizzera und Jaus in Weitra oder bei der Jobmesse in Schrems seien momentan nicht in Sicht. Aber: „Die Gemeinden wissen, dass sie sich ans Zivilschutzzentrum wenden können, wenn es Interesse gibt“, sagt Weiß. Die 7-Tages-Inzidenz lag im Bezirk Gmünd zu Wochenbeginn bei 140 und ist genauso wie die Zahl der Infizierten leicht angestiegen. Alleine am Montag sind laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch sieben Covid-Fälle dazugekommen, insgesamt galten zu Wochenbeginn damit 65 Personen als aktuell infiziert.

Ansteckungen nimmt die Behörde vor allem im familiären Umfeld wahr: „Wirklich identifizierbare Cluster haben wir nicht“, sagt Grusch. Der Bezirk Gmünd liegt bei einer Rate von knapp 65 Prozent Vollimmunisierten. Mit rund 70 Prozent liegt die Gemeinde Weitra weiterhin im oberen Spitzenfeld, Kirchberg mit knapp 58 Prozent dagegen im unteren.

„Am Samstag war es für etwa 35 Personen die erste Impfung“, erklärt Impfkoordinatorin Bettina Weiß. Ihre Gründe für die Impfung seien in erster Linie die Sorge vor schweren Krankheitsverläufen, das sonst notwendige Testen oder bessere Aufklärung gewesen. Die nächsten Impfmöglichkeiten: Am 20. Oktober hält der Impfbus in Eisgarn, am 30. Oktober in Litschau und Gmünd und am 3. November in Weitra.