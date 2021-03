Wer sich fragt, wie das Wetter in den kommenden Stunden wird, der blickt oft gen Himmel. Damit das wirklich hilfreich ist, bedarf es gewisser Kenntnisse über die Wolken. Wem dieses Wissen noch fehlt, dem könnte die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) von Patrick Styll helfen: In seiner Arbeit, die er im Zuge der Matura am Gymnasium Gmünd im Vorjahr geschrieben hat, widmet er sich dem Thema „Wettervorhersage anhand von Wolkenbildern“. Die Arbeit kam nicht nur bei der Reifeprüfung gut an. Styll holte den ersten Platz beim VWA-Wettbewerb 2020 der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft.

Wolken aus Kroatien

In seiner VWA erklärt Patrick Styll die Entstehung der Wolken, deren Entwicklung und die unterschiedlichen Wolkenarten: Die „Cirrocumulus stratiformis“ deutet im Sommer zum Beispiel auf eine aufziehende Kaltfront hin, die „Altocumulus stratiformis“ warnt im Sommer sogar vor einer Gewittergefahr. „Mir war es wichtig, dass die Leser etwas im Alltag Nützliches daraus ziehen können“, sagt der Steinbacher. Die Arbeit ist deshalb auch mit vielen Bildern versehen, er habe sie über Jahre hinweg gesammelt.

Fotografiert hat nicht nur er selbst, sondern auch Freunde und Familienmitglieder. So manches Wolkenbild stammt sogar aus dem Kroatienurlaub eines Freundes.

Wie aus Fotos eine Maturaarbeit wurde

Die Fotos dienten Patrick Styll als Grundlage, sie sollten Veränderungen der Wolkenformationen sichtbar machen und Rückschlüsse auf das zukünftige Wetter ermöglichen. Mit dem Fotografieren alleine war die Arbeit aber nicht getan: Er protokollierte physikalische Größen wie Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit.

Hilfreich dabei war eine vom Gymnasium zur Verfügung gestellte Wetterstation – und freilich auch sein Betreuungslehrer und Physikprofessor Ronald Binder. Was ihn am Wetter besonders fasziniert, seien die physikalischen Prozesse dahinter, erklärt Patrick Styll: „Wenn etwa die Luftfeuchte aufsteigt und sich daraus Wolken bilden.“

Bleibt’s ein Hobby oder wird’s zum Beruf?

Dass das Wetter so spannend sein kann, wurde Styll im sechsten Jahr im Gmünder Gymnasium bewusst: Im Wahlpflichtfach Physik hat er damals bereits eine kleinere Arbeit über das Thema verfasst, Fotos gesammelt und erste eigene Wettervorhersagen erstellt. Dass die oft sogar eingetreten sind, habe ihn verblüfft – und Lust auf mehr gemacht. „Die Unterstützung meines Lehrers war ein großer Faktor, dass ich das Thema für meine VWA gewählt habe“, erzählt Styll. Ein weiterer Vorteil sei die Tiefe des Themas gewesen. Und die Erkenntnis, dass ihn das Wetter auch nach intensiver Beschäftigung nicht gelangweilt hat.

Aktuell leistet Patrick Styll seinen Präsenzdienst beim Bundesheer, danach soll’s an die Uni gehen. Plan A sei ein Software Engineering-Studium – wenn da nicht das Wetter wäre: „Ich überlege, Meteorologie zu studieren“, sagt er. Ein bisschen Zeit für die Entscheidung bleibt noch, das Wetterbeobachten hat aber selbst ein Jahr nach Abschluss der VWA einen fixen Bestandteil in Patrick Stylls Freizeit: „Es ist ein sehr interessantes Hobby.“

Preisverleihung musste ausfallen

Coronabedingt wurde die feierliche Übergabe des VWA-Preises an der Montanuniversität Leoben abgesagt. Patrick Styll und sein Betreuungslehrer Ronald Binder nahmen stattdessen an einem Online-Meeting mit dem Präsidenten und weiteren Vorstandsmitgliedern der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft teil. „Das ist sehr schade, denn ich hätte mir die Universität gerne angesehen“, bedauert Styll.

Sein Ziel – also für die Leser seiner VWA eine Basis zur Wettervorhersage zu schaffen – sieht er rückblickend als erreicht. Und: „Es hat mich überrascht, mit welch einfachen Mitteln das Wetter ziemlich genau vorhergesagt werden kann.“ Mancher VWA-Leser blickt jetzt wohl mit umfassenderen Physik-Kenntnissen in den Himmel…