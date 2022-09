Weihnachtsfeier im September bei Hundesportverein

Somit wurde die diesjährige Weihnachtsfeier des ÖRV HSV Steinbach gleich nach der Herbstprüfung, die alle 24 Starter positiv abschließen konnten, am Hundeplatz in Steinbach abgehalten. Statt Schnee gab es Regen, statt Kälte angenehme Temperaturen. Bei dieser Feier konnten sich Mitglieder, die einander sonst in den Kursen nicht begegnen, kennenlernen und sich über das gemeinsame Hobby austauschen. Außerdem gab es Spiele für Mensch und Tier, einen Weihnachtsbaum, Kekse und eine Tombola – deren Erlös einer Tierschutzorganisation zu Gute kommt – sowie Weihnachtsgeschenke für die Vierbeiner. -cd-

