Timothy Patrick Edwards: „Shona-Art“ aus dem Waldviertel

Mit schwungvollen Bewegungen rutscht der Pinsel über die Figur und trägt Wachs auf. Zwei miteinander verbundene und ineinander verschlungene Körper – der eine glatt geschliffen, der andere rau belassen. Im nächsten Moment schmiegen sich Flammen um die Figur, denn Timothy Patrick Edwards greift zum Kartuschenbrenner. Zuerst das Wachs, danach das Feuer – erklärt er – sorgen für den Glanz. Im Garten vor dem Haus in Roßbruck hat der Künstler viele seiner Figuren aufgestellt. Manche glänzen mehr, manche weniger. Manche sind rauer und manche glatter. Gepflegt sehen sie alle aus, sind aus Stein gefertigt – ganz nach dem Prinzip der „Shona-Art“ aus Simbabwe. Dort liegen nämlich die Wurzeln des Künstlers. Beim Aufpolieren seiner Figuren erzählt er der NÖN von seinem Werdegang, der Kunst und den Gedanken, die er sich um seine Heimat macht.

„Ich habe seit meiner Kindheit mit Kunst zu tun, das liegt mir einfach im Blut“, sagt Edwards. Shona-Art sei in Simbabwe schlichtweg Teil der Kultur. Er arbeitet vor allem mit Serpentin-Steinen, verwandelt sie in detailverliebte Tierfiguren, aussagekräftige Familienmotive oder abstrakte Formen. „Ich denke, der Serpentin ist ein Energiestein. Die Leute wollen ihn angreifen“, sagt der Künstler. Anfang der 2000er Jahre ist er nach Österreich gekommen, hat zuerst in Wien gelebt und gearbeitet. Dort hat er auch seine jetzige Partnerin Silvia Weninger kennengelernt. „Sie hat mich hierher gezogen“, deutet er auf das gemeinsame Haus in Roßbruck.

Ein paar Monate im Jahr sind meist als fixer Simbabwe-Aufenthalt eingeplant. „Das ist wichtig – die Freunde und Sonne dort motivieren mich“, erzählt er. Abnehmer für „seine“ Shona-Art findet er auch in Österreich. Für Ausstellungen kommt er in NÖ, Wien und OÖ herum. Wobei: Gerade bei den Tierfiguren gehen die Geschmäcker auseinander. Während in Simbabwe vor allem Nashörner beliebt seien, tendiere die Nachfrage in Österreich häufig zu Eulen. Unabhängig vom verkauften Kunstwerk: Er bekomme oft Fotos von den Plätzen, an denen seine Figuren aufgestellt werden. „Jeder, der bisher eine Figur von mir gekauft hat, hatte eine Freude damit“, erzählt er.

Zwischendurch ist Edwards auch für längere Zeit nach Simbabwe zurückgekehrt – und zwar gemeinsam mit seiner Partnerin Silvia Weninger. Die gebürtige Roßbruckerin hat nach dem Gymnasium an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert, ging später in die Entwicklungszusammenarbeit. Zuerst in Asien, wo sie nach dem Tsunami 2004 beim Wiederaufbau der Infrastruktur unterstützt hat.

Nach der Geburt ihrer ersten Tochter und der Karenzzeit tat sich eine besondere Chance auf: Silvia Weninger konnte an einem Entwicklungsprojekt in Simbabwe mitarbeiten und verbrachte mit Kind und Partner mehrere Jahre in seinem Heimatland. „Kennenzulernen, wie er dort lebt, war wichtig für unsere Beziehung“, blickt sie zurück. Mit der Geburt der zweiten Tochter übersiedelte die Familie nach Roßbruck. Silvia Weninger ist nach wie vor in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, mittlerweile aber vor allem für die Evaluierung von Projekten innerhalb Europas zuständig. Seit März bietet sie in Weitra im Ordinationszentrum „W4.med“ außerdem Kinesiologie an.

Dass die Töchter auch ihre Wurzeln in Simbabwe kennenlernen, sei ihnen wichtig, sagt Edwards. Dazu drängen dürfe man sie aber nicht. Auch wenn ihm das manchmal schwer gefallen sei – etwa in Hinblick darauf, die Sprache der Shona an seine Kinder weiterzugeben. Dass ihn selbst aus der Ferne die Geschehnisse und politischen Entwicklungen in Simbabwe beschäftigen, zeigt sich im Gespräch: „Die Kunst muss sich bemerkbar machen und laut sein. Manchmal versuche auch ich das mit meiner Kunst, wenn ich dort bin.“

Inzwischen ist er mit seinem Wachstiegel, dem Pinsel und dem Kartuschenbrenner zur nächsten Figur weitergegangen – eine Eulenfamilie. Dabei erzählt er fast schon philosophisch, was ihm am Arbeiten mit dem Stein gefällt: „Es ist etwas, das nicht vergeht. Es bleibt für immer.“ So behutsam er die Figur bepinselt, so bedrohlich wirken die Flammen. Aber das Ergebnis lässt sich sehen, auch der Künstler ist zufrieden: „Man kennt einen Unterschied, oder?“