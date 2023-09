Arbeitsmarkt im August: Über 400 Arbeitskräfte im Bezirk Gmünd gesucht

Die Arbeitslosigkeit zeigt sich im Arbeitsmarktbezirk Gmünd laut AMS fast unverändert: Gegenüber dem Vormonat waren lediglich sechs Personen mehr vorgemerkt. Trotzdem hält die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter an.

Ende August waren beim AMS Gmünd 719 Personen arbeitslos gemeldet, das ist ein knappes Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies entspricht einer geschätzten Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent. Seit Jahresbeginn 2023 ist es dem AMS Gmünd gelungen, 1.011 freie Stellen zu besetzen. „Wir nutzen die intensive Arbeitskräftenachfrage, um für schwer vermittelbare Personen konkrete Wiedereinstiegschancen zu erarbeiten“, sagt Geschäftsstellenleiter Harald Resch. Erfreulicherweise konnte damit der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiter fortgesetzt werden. „Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir ein Minus von 38,7%, gegenüber dem Vorkrisenniveau (2019) beträgt der Rückgang sogar 48,7%“, so Resch.

Nicht alle offenen Stellen werden beim AMS gemeldet

Weiterhin hoch ist derzeit noch das Stellenangebot. „Die Anzahl der freien Stellen sinkt zwar, doch nach wie vor sind 322 offene Stellen beim AMS Gmünd gemeldet“, so Resch. Laut Wirtschaftsbund-Stellenmonitor suchen die Betriebe im Bezirk Gmünd in Wirklichkeit sogar 455 Mitarbeitende. „Dieser Unterschied ergibt sich daraus, dass nicht alle offenen Stellen beim AMS gemeldet werden, sondern die Unternehmen sich auch selbst auf Mitarbeitersuche machen“, erklärt Direktor Harald Servus. Am meisten betroffen vom Arbeitskräftemangel sind in Gmünd die Bereiche Soziales, Gesundheit und Schönheitspflege mit 90 offenen Stellen. Auf Platz zwei rangieren die Bereiche Handel, Logistik und Verkehr sowie Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik mit jeweils 80 offenen Stellen.

„Angesichts der Situation am Arbeitsmarkt müssen wir darüber reden, wie wir Anreize schaffen, damit die Menschen mehr und länger arbeiten. Aber nicht über das Gegenteil“, sagt Servus. Arbeitszeitverkürzungen würden die Situation zusätzlich verschärfen und dem Wirtschaftsstandort schaden, fürchtet er.