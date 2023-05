Sonnenplatzl: Den Gmünder Eisdielenbetreiber gibts jetzt als Karikatur

Immer wieder ist der mehrfach prämierte Gmünder Hobby-Karikaturist Christian Stellner zu Gast bei der Eisdiele Sonnenplatzl beim Alten Rathaus in Gmünd. Jetzt widmete er sich dem Betreiber Christian Wurz von der künstlerischen Seite: Er porträtierte ihn.

Gezeigt wird Wurz nun in einer typischen Pose mit Softeis in der einen und Bier in der anderen Hand. Nach der Fertigstellung überreichte der Künstler nun das vollendete Werk an Wurz. Dieser war so begeistert, dass er sogar in Erwägung zieht, dieses Bild als Firmenlogo zu verwenden und eine Abbildung davon auch in die neue Eiskarte zu nehmen.

Christian Wurz hat den Betrieb der weithin bekannten, von „Franzi“ Thaller aufgebauten Eisdiele wie berichtet im Vorjahr übernommen: Aus eins mach drei am Gmünder „Schirm“

