Der langjährige und bekannte Wirtschaftstreibende Leopold Achatz aus Gmünd ist am 22. April im 80. Lebensjahr verstorben.

Leopold Achatz wurde 1939 in Gmünd als Sohn einer etablierten Tischlerfamilie geboren. Nach der Übergabe des elterlichen Betriebes übernahm er rasch auch viele Aufgaben im öffentlichen Leben. Der engagierte Wirtschaftstreibende Leopold Achatz war seit Ende der 1960er-Jahre Funktionär und Mitglied des Wirtschaftsbundes und der Wirtschaftskammer.

Als langjähriger Obmann des Gmünder Wirtschaftsbundes engagierte er sich bis 1998, und danach als Obmann-Stellvertreter, für dessen Belange. Er war außerdem ein Mitbegründer der „Jungen Wirtschaft“. Als Zeichen der Anerkennung wurde ihm der Titel „Kommerzialrat“ verliehen. Er engagierte sich in zahlreichen Vereinen der Umgebung, war begeisterter Golf-Spieler und Nachwuchsförderer sowie Förderer, Funktionär und Mitglied der Gmünder Sportvereine.

Achatz war zwischen 1975 und 1980 auch Mitglied des Gemeinderates der Stadt Gmünd. Als Obmann des Stadtmarketings, welches 1995 gegründet wurde, war er zusammen mit Obmann-Kollegen Otto Opelka und Gottfried Libowitzky an zahlreichen neuen Impulsen für die Stadt Gmünd beteiligt („Alte Schmiede“ sowie die Gründung der Interessensgemeinschaft, heute „Echt Gmünd“).

Im Jahr 2004 wurde ihm, neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen, die „Goldene Ehrennadel mit Brillant“ seitens des Wirtschaftsbundes verliehen.

„Mit Leopold Achatz verlieren wir ein langjähriges und engagiertes Mitglied, das sich immer für die Gmünder Wirtschaft eingesetzt hat“, betonte Wirtschaftsbund-Obmann Peter Weißenböck.

Leopold Achatz wird am 6. Mai um 14 Uhr am Gmünder Friedhof beigesetzt. Im Anschluss findet die Trauermesse in der St.-Stephan-Kirche in der Altstadt statt.