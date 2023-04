Bezirk Gmünd: Kaum klare Positionierungen in SPÖ-Mitgliederbefragung

Als die SPÖ im März mit der Mitgliederbefragung ihren Weg zur Klärung der Obmann- oder Obfrau-Frage vorgegeben hat, da kam eine Überraschung aus dem Bezirk Gmünd: Gerhard Weißensteiner aus Ehrendorf kündigte an, ebenfalls fürs Rennen um die Parteiführung kandidieren zu wollen. Bundesweit folgten viele weitere Genossen seinem Beispiel. Inzwischen steht allerdings fest, dass es „nur“ ein Dreikampf zwischen Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler wird.

Am Montag hat die Mitgliederbefragung begonnen. Von führenden SPÖ-Politikern aus dem Bezirk will sich kaum einer klar positionieren – Gedanken zur Befragung hat man sich trotzdem gemacht. Er hoffe, dass nach der Befragung Ruhe in der Partei einkehren könne, sagt der Schremser Bürgermeister Peter Müller: „Es gibt Wichtigeres, als in den eigenen Reihen zu streiten.“ Es sei zu hoffen, dass das Vorgehen eine breite Akzeptanz gegenüber der Parteiführung bringt. Positionierung gibt auch er keine ab. Nur: „Ich denke schon, dass Andi Babler niederösterreichweit gute Chancen hat. Im Landtagswahlkampf war er zum Beispiel auch in Gmünd.“

Sechs Bürgermeister und rund 1.500 Mitglieder im Bezirk

Klar für Babler spricht sich auch Heidenreichsteins Alt-Bürgermeister in einem Facebook-Post aus: Ehemals in Landes- und Bundesfunktionen der Partei, müsse er sich einfach zu Wort melden, schreibt er. Es brauche eine Erneuerung: „Und für mich ist Andi Babler eine Chance für die Sozialdemokratie“, vertrete ihre Grundwerte. Im Bezirk stellen die Sozialdemokraten sechs Bürgermeister und hatten vor der Ankündigung einer Mitgliederbefragung rund um die Parteiführung etwa 1.400 Mitglieder. Innerhalb kurzer Zeit wurden wie berichtet knapp 100 Neuzugänge verzeichnet.

„Es ist für uns ein großer Aufschwung und die Leute wollen mitbestimmen“, sagt Michael Bierbach, Vorsitzender der Bezirkspartei. Er selbst habe die Entscheidung schon getroffen, wolle anderen nichts vorgeben. Auch Georg Einzinger, Bürgermeister in Brand-Nagelberg, rechnet mit einer hohen Beteiligung, sagt: „Es interessiert viele, ist Thema Nummer eins. Das ist wirklich Basisdemokratie, ich stehe dem positiv gegenüber.“ Wer im Bezirk die Nase vorn haben könnte, sei schwer einzuschätzen.

