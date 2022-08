Factory Festival beim Ypsilon

Werbung

Eine ganz besondere Veranstaltung ging bei und in der Disco Ypsilon in Heidenreichstein über die Bühne. Im Rahmen einer "Open Air - Veranstaltung" fand das Factory Festival, das schon am Nachmittag am Parkplatz vor dem Lokal startete und schließlich in den Räumlichkeiten der Disco endete.

Zahlreiche Besucher waren vorbeigekommen und die wechselnden DJ`s sorgten für beste Stimmung und Unterhaltung pur.

