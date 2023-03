Beide Gmünder Horste besetzt – auch jener am EVN-Masten

Am 27. März, nur zwei Tage, nachdem ein Pärchen den „Wifi-Schlot“ in der Weitraer Straße nach der Rückkehr aus dem Winterquartier besetzt hatte, war es so weit: Ein Paar habe am Montag gegen Mittag am neuen Standort am früheren Bobbin-Areal Quartier bezogen, berichtet Tierfreundin Brita Schmid, die der NÖN auch gleich Fotos einer Anrainerin mitschickte.

1,2 Tonnen schwer und etwa 1,20 Meter hoch war das Nest wie berichtet, als es im Winter in einer spektakulären Aktion aus 19 Metern Höhe vom Schlot geholt wurde. Am Boden wurde es während der Abbrucharbeiten - der Schornstein war von Experten als unrettbar bewertet worden - um gut die Hälfte erleichtert, danach mit Unterstützung der Feuerwehr Gmünd auf einen von der EVN zur Verfügung gestellten alten Strommasten platziert und verankert.

