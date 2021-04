Bei einigen Kabinennutzern dürfte die Neuerung, die vor bald zwei Wochen in der NÖN zu lesen war, erst etwas verzögert aufgeschlagen haben: Ihnen flatterte ein Schreiben der Stadtführung ins Haus, in dem die Erhöhung der Miete schon ab dieser Saison von 60 auf künftig 250 Euro pro Jahr damit argumentiert wird, dass die Vermietung bisher „nicht kostendeckend“ gewesen sei, die Kabinen unabhängig von Jahreszeit und Öffnungszeiten nutzbar sind und die Preisgestaltung Teil eines künftigen Gesamtkonzeptes sei. An diesem feilt die unter Führung von ÖVP-Stadtrat Matthias Eschelmüller und mit SPÖ-Beteiligung gebildete Arbeitsgruppe „Zukunfts-Konzept Strandbad Litschau“, die laut Schreiben bereits Analysen und Rohkonzepte für Teilbereiche erstellt hat.

Investitionen in Höhe von 300.000 Euro einkalkuliert

Im Raum steht wie berichtet immerhin ein Budgetrahmen von etwa 300.000 Euro für Neu-, Um- oder Zubauten in den Jahren 2021/22. Einige Maßnahmen sind bereits auf Schiene – die Reaktivierung des zuletzt jahrelang leer gestandenen Strandbad-Resti, der Bau eines Spielplatzes für Kleinkinder oder die Bodenerneuerung beim Fun-Court. Fragen, denen nachgegangen wird, betreffen unter anderem das technisch in die Jahre gekommene, größte öffentliche Freibecken im Gmünder Bezirk und die Vision einer Ganzjahresnutzung des Naturareals.

In der Arge ist die Preiserhöhung dem Vernehmen nach noch einstimmig beschlossen worden, im Gemeinderat zogen wie berichtet vier SPÖ-Mandatare und die Bürgerliste am „Umlaufweg“ kommentarlos nicht mit.

„Neubaugassen-Klientel bedienen“

Im Internet geht der Tenor in Richtung Abzocke: Man wolle die „Schickeria“ und „Neubaugassen-Klientel bedienen“, heißt es. SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber beklagt eine „Drüberfahren-Mentalität“, und BBL-Gemeinderat Roland Edinger erneuert seine Kritik an dem seiner Meinung nach zu billigen Pachtvertrag für das zuletzt jahrelang verwaiste Strandbad-Restaurant, das jetzt als Mix aus Lounge und Eisdiele wieder belebt wurde.

Ein NÖN-Leser erzählt am Telefon indes von einigen betagten Einheimischen, die Kabinen seit Jahren unter anderem zum Einstellen von Liegen nutzen und nun vor einem Dilemma stehen: Liegen monatelang regelmäßig zum Schwimmen an- und wieder heimzukarren sei für sie nicht möglich, die Preiserhöhung sei allerdings mit dem knappen Pensionskonto einfach nicht vereinbar.

Kabinen als externe Abstellkammern?

Andere Stimmen weisen online darauf hin, dass Kabinen ja abgegeben werden können – und dass dann eben auch Vorgemerkte von Wartelisten zum Zug kommen können.

Tatsächlich seien die insgesamt etwa 85 Holzkabinen hartnäckig überbucht, spricht auch Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) von einer langen Vormerkliste. Er glaubt, dass wegen des geringen Preises teilweise mehrere Kabinen pro Person genutzt werden, die Umkleiden mitunter auch als Dauer-Abstellflächen herhalten müssen. Hirschmann: „Der Prozentsatz klingt enorm, eine Erhöhung an sich ist aber mehr als an der Zeit. Der Preis ist meines Erachtens angemessen für das, was wir jetzt schon anbieten und was wir im Strandbad vorhaben – und wenn wir als Sanierungsgemeinde einen höheren Betrag investieren möchten, dann wird es irgendwann auch eine Gegenfinanzierung brauchen.“

Eintrittspreis wird ebenfalls Thema

Zur Disposition steht eines Tages, wie bereits im Schreiben an die Mieter vermerkt wird, auch die Gestaltung der Eintrittspreise ins Litschauer Strandbad. Der nächste Streit könnte vorprogrammiert sein.