Weiter Arbeiten rund ums Litschauer Strandbad

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Die Baumaschinen sind aufgefahren, ein Teil des Straßenbelages wurde schon bearbeitet, Baustellengitter stehen bereit: Die angekündigten Arbeiten in der Strandbadstraße haben begonnen. Das Großprojekt zum Wasserleitungstausch durch die EVN Wasser GmbH in Litschau erreicht heuer wie berichtet neben dem Stadtplatz auch die Strandbadstraße und den Wehrleitenweg.

Die Stadtgemeinde schließt sich mit Glasfaser-Leerrohren und Straßensanierungen an. Die Strandbadstraße wollte auch der zuständige Stadtrat Ralf Fraißl eigentlich noch vor dem Sommer abgeschlossen wissen, hatte aber schon im April die unsichere Situation in der Baubranche angesprochen.

Es staubt: Reaktionen zur Straßensanierung

Dass nun genau zum Start der Sommerferien in der Strandbadstraße gearbeitet wird, hätte auch er gerne vermieden, betonte Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) vorige Woche im Gemeinderat: „Auch mich haben schon Rückmeldungen erreicht, warum die Baustelle noch nicht fertig ist und dass dort durch die Arbeiten Staub aufgewirbelt wird. Aber wir sind so schnell, wie es eben möglich ist.“ Derzeit arbeitet die EVN noch am Wasserleitungsnetz, die Straßensanierung an sich steht – wie Stadtamtsleiter Jürgen Uitz erklärt – erst im Herbst an.

Dann könne es im Zuge der Asphaltierungen auch zu einer tageweisen Sperre kommen. Die exakte Sanierungslänge in Richtung runter zum Strandbad-Parkplatz müsse zudem erst festgelegt werden. Für die Arbeiten wurden vom Gemeinderat vorerst Aufträge in der Höhe von 76.000 Euro (Strandbadstraße) und 22.000 Euro (Wehrleitenweg) an Leyrer+Graf vergeben.

Neuer Steg in den Herrensee ist fertig

Im Strandbad selbst tut sich nicht nur wegen des bevorstehenden Schrammelklang-Festivals einiges: Nachdem der Uferbereich beim Herrensee umgestaltet wurde, ist inzwischen der neue Badesteg fertig. Er führt beinahe halbkreisförmig raus auf den See, daneben ist ein Bereich mit flachem Sandeinstieg geschaffen worden. Für Kinder gibt es zusätzlich eine Sandgrube.

Der neue Steg ist schon benützbar, lediglich ein Schild mit dem Hinweis, dass Kopfsprünge vom Steg aus wegen einer zu geringen Wassertiefe untersagt sind, müsse in den nächsten Tagen noch angebracht werden. Für die Sandgrube rechnet Uitz mit einem Sonnenschutz, auch die angekündigten Wasserspielelemente für Kinder sollen noch kommen. Die Duschen beim See werden derzeit saniert, Lieferverzögerungen erschweren das Vorankommen weiterhin, bedauert er.

Mit diesem ersten Teil der Adaptierungen im Strandbad ist das Gesamtkonzept noch nicht abgeschlossen: Überlegungen zu Fahrrad-Stellplätzen stehen etwa noch an – und die ungeklärte Frage um die Zukunft des Freibeckens.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.