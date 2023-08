Neuer Gehsteig an der B41 - und noch zu tun in Albrechts & Schrems .

Auf den Landesstraßen im Bezirk Gmünd sind die Baustellen in vollem Gange. An der B41 in Altweitra wird ein Gehsteig erneuert, an der Ortsdurchfahrt in Albrechts und der Bahnstraße in Schrems laufen die Sanierungen auf Hochtouren - während die Schremser Straße in Gmünd bereits fertiggestellt ist.