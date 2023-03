Baum bohrt sich durch Dach ins Schlafzimmer: Frau unverletzt!

Kurz vor 2.30 Uhr morgens knickte laut Feuerwehr-Mitteilung in der Sportgasse in Heidenreichstein ein Baum, stürzte auf das Dach eines nahen Wohnhauses – ein spitzer Ast drang durch die Decke ins Schlafzimmer vor. Erst einen halben Meter vor dem Bett kam er zum Stillstand. Die darin schlafende Frau kam mit dem Schrecken davon.

Foto: FF Heidenreichstein

Acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Heidenreichstein rückten aus, schnitten den wuchtigen Baum ab und hoben ihn mittels Krans vom Dach, das vorläufig aber offen blieb. Ein Abdecken der Stelle mittels Planen war wegen der hohen Gefährdung für die Kameraden durch die starken Windböen nicht möglich.

Foto: FF Heidenreichstein

Zweiter Sturmeinsatz am Vormittag

Um 8.20 Uhr musste die Feuerwehr Heidenreichstein am Samstag noch zu einem zweiten Sturmeinsatz ausrücken: In der Postgasse musste ein Silo, an dem ein Rohr beschädigt worden war, gesichert werden.

Foto: FF Heidenreichstein

